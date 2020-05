Bár az üzletek már kinyitottak, és elérhetők vagyunk papírváltozatban, most mégis kedvezünk lelkes olvasóinknak, s kitesszük oldalunkra is a folyóirat teljes májusi számát. Úgy írunk erről, mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, hogy márciusban, áprilisban és májusban is menetrendszerűen megérkeztünk; nem volt ez mindenhol így.

A Mozgó Világot nem rettentette meg a járvány, szerzőink ugyanúgy dolgoztak a karanténban is, mint máskor. Nem exportra dolgoztunk ezúttal sem, azt írtuk, amit a jelen idő megkövetelt. Szívünk szerint a következő számunkban már le se írnánk a Covid-19 nevét, most azonban a “korona” ügyeivel foglalkoztunk. Állandó krónikásaink mellé fölkértünk további hat értelmiségit, alkotmányjogászt, a korábbi tiszti főorvost, politológust, közgazdászt, költőt, írót, szélesítenék ki együtt közös benyomásaink horizontját.

2020 tavaszi látleletünket Franz Kafka műveinek egykorú rajzolója, Alfred Kubin rajzaival illusztráltuk, a köszönet érte a bécsi Leopold Múzeumnak.

Májusi számunk itt érhető el PDF-formátumban. Köszönet az olvasóknak a kitartó támogatásért. (Nyitókép: Alfred Kubin A halál lovasa, 1906, vízfesték, papír, 28,7 x 47,2 cm)

*

Köszönettel vesszük a támogatást és olvasóink ragaszkodását. Lapszámaink papírváltozatban a Relay üzleteiben, a Libri könyvesboltjaiban és a Láng Téka Könyvesboltban változatlanul elérhetők. Számlaszámunkat azért tesszük közzé, hogy annak, aki távoli helyeken él, lehetőséget teremtsünk az előfizetésre és a konkrét pénzbeli támogatásra.

Magyar Külkereskedelmi Bank 10300002-203230080-00003285