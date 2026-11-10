Gyurcsány Ferenc: Az isteni ember (Budapest, 2026, Vitányi Iván Archívum – Mozgó Világ Alapítvány, 519 oldal)

Az asztalos munkavégzésének legfőbb alapanyaga a fa, a péké a liszt, a politikusé pedig az ember. Ha nincs ember, ha nincs egymáshoz kapcsolódó emberi közösség, akkor politika sincs. Ezért nem meglepő, hogy a visszavonult egykori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc nagyszabású kultúrfilozófiai esszéjét az emberről, pontosabban az isteni emberről és saját szakmájáról, a politikáról írta. Mert ember és politika kéz a kézben jár.

A címválasztás óhatatlanul eszünkbe juttatja Yuval Noah Harari Homo Deus (Emberisten) című kötetét, jóllehet a negatív konnotációjú, a technológiával teremteni akaró, mintegy az Isten helyébe lépő „emberisten” és a római sztoikusokra vagy a reneszánsz humanista emberre emlékeztető „isteni ember” (Homo Divinus) két teljesen különböző kategória. Bár mindkét munka az egykötetes világmagyarázatok ambíciójával lép fel, és egyaránt vizsgálja korunk kihívásait – mint például a hagyományos vallási kapaszkodók utáni, Isten nélküli világot és az algoritmusok társadalmi következményeit –, a két szerző megközelítése gyökeresen eltérő. Míg Harari túltechnologizálja a kérdést, és azt vizionálja, hogy az embert a biotechnológia, a genetika és a kibernetika istenszerűvé, felsőbbrendű kaszttá változtatja, addig Gyurcsány Ferenc klasszikus erkölcsi és politikai feladatban látja a megoldást: a digitális világban az embernek magának kell vállalnia a felelősséget, és belülről, önmaga számára kell megalkotnia a maga erkölcsi mércéjét.

A Mozgó Világ által kiadott könyv megjelenésében van valami szimbolikus. A 2000-es évek elejének fiatal üzletember-politikusa ugyanis a Mozgó Világnál kezdte a politikai pályáját a Merjünk baloldalinak lenni! című programadó esszéjével, és most, 2026-ban, úgy tűnik, ugyanitt zárja le Az isteni emberrel.

Míg az 1999 és 2004 között megjelent korai tíz kisebb-nagyobb terjedelmű cikkének-esszéjének tárgya Magyarország volt, a 2026-os munkája immár kiterjeszti horizontját a teljes nyugati civilizációra.[1]

A fiatal politikus az évezred elején nem kisebb ambícióval robbant be a magyar közéletbe, mint hogy a politikai és gazdasági rendszerváltás után végrehajtsa a társadalmi, szociális és jóléti rendszerváltást is, amelynek egyik célja a polgárosodás, az öntudatos, autonóm magyar polgár megteremtése volt. „Hiába vannak demokratikus intézmények, ha azokat nem demokratikus meggyőződésű emberek működtetik” – írja már 2001-ben.[2] A célból logikusan következik a program: az esélykiegyenlítés; a modernizáció; a szocializmusból örökölt, elmaradott, jóléti ellátórendszerek (egészségügy, oktatás) átalakítása, hogy az érkező EU-s forrásokat ne rosszul működő, feneketlen kutak nyeljék el; a regionális egyenlőtlenségek felszámolása; a zárványosodott premodern Magyarország nyugati szintű, posztmodern területeihez való felzárkóztatása; a gazdaság dinamizálása; az ország tőkebevonzó képességének növelése; autópályák, kollégiumok, hidak építése; végül az iskolai szegregáció és a felső tízezer közpénzen való újratermelődésének megszüntetése. A szerző azon kevés politikusok közé tartozik, akik nemcsak az íróasztalfióknak írtak, hanem a politikai arénában is megküzdöttek azért, hogy a hosszú évek alatt elméletben kiérlelt programpontjaik a gyakorlati megvalósításra is esélyt kapjanak. Reformprogramjának részleteit immár miniszterelnökként, 2006. május 26-án egy több mint egyórás, fejből elmondott beszédben tárta pártjának frakciótagjai elé, kérve támogatásukat a megvalósításhoz. A vonakodó reakciók miatt azonban arra kényszerült, hogy elmondjon még egy második, meggyőzésre szánt beszédet is, amelyben már nem a szakpolitikai programpontok, hanem az indulati, retorikai elemek domináltak. A huszonöt perces második beszéd ugyan rövid távon, a helyszínen elérte célját, hiszen zöld utat kaptak a reformelképzelések, de annak tendenciózusan megvágott kiszivárogtatása, kiegészülve a 2008-as világgazdasági válsággal, hosszú távra megpecsételte nemcsak a politikus és reformjai sorsát, hanem Magyarország jövőbeli modernizációját is.

Az azóta eltelt húsz év alatt sem ő, sem más magyar politikus nem írt hasonló, részpolitikákon átívelő koherens programesszét, amely az országról reális látleletet vagy hosszú távú stratégiai reformelképzeléseket tartalmazott volna.

Többek között ezért is fogadta a szerző 2026-os könyvét a nagyközönség rendkívüli érdeklődéssel. Hosszú sorok álltak Gyurcsány Ferenc dedikálásán a 97. Ünnepi Könyvhéten a budapesti Vörösmarty téren.

A könyv műfaja ugyanakkor többeknek csalódást is okozott. Miért elvont, általános nagyesszét írt? Miért nem memoárt, amelyben konkrét, a múlt megtörtént eseményein keresztül a saját tevékenységét taglalta volna? Hiszen Gyurcsány Ferenc több mint két évtizedig a magyar politikai élet egyik legbefolyásosabb szereplője volt. Miniszterelnökként, majd pártelnökként olyan mennyiségű belső információ, titok, kompromittáló adat és személyes történet birtokában lehet a magyar politikai elit szinte összes tagjáról, amelyet hatalmas étvággyal fogyasztana a magyar olvasóközönség. Akkor miért szintetizáló nagyesszé, és miért nem emlékirat?

Feltételezhetően azért, mert az emlékirat éppen az a műfaj, amelyet vagy őszintén érdemes megírni, vagy sehogy. Ha kíméletlen őszinteséggel leírná emlékeit, szembemenve az azóta rá szórt vádakkal, valószínűleg kettős össztűz alá és rosszabb helyzetbe kerülne, mint emlékirat nélkül. Gondoljunk csak Görgey Artúr Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben című memoárjának pályatársakra gyakorolt hatására! Ráadásul az emlékiratot tipikusan nem a kortársak, hanem a későbbi generációk tudják csak kellő objektivitással értékelni. Mindezek mellett a szerző esetében a család és munka nem képezett éles határt, így egy őszinte emlékirat esetleg még a családi status quót is megzavarná. A szerző továbbá nem egy múltorientált politikus, sőt világosan kimondta, hogy nem a történelemkönyveknek politizál, és egyáltalán nem érdekli, szerepel-e bennük, és ha igen, hogyan; ezért kevéssé lehet motiváló számára a memoár mint műfaj. Esetében az emlékirat ellen szól az is, hogy évekkel ezelőtt egy eddig betartott nyilvános ígéretet tett, miszerint „soha egy darab interjút nem fogok adni akkor, amikor be fogom fejezni, hogyha vitával fogunk elválni egymástól. Soha. Soha nem fogom a magyar baloldalt bántani. Soha.” Figyelve jelenlegi tevékenységét, az is elképzelhető, hogy új írói karrierjével, a vidéki magyar közösségben való hétköznapi aktív jelenlétével kívánja a lakosság vele szemben álló részét igazáról meggyőzni, magát elfogadtatni, nem pedig emlékirattal. És valljuk be, erre van esélye. Ha utódai a miniszterelnöki székben nála szakmailag vagy emberileg gyengébb teljesítményt nyújtanak, a személye és politikája még a legnagyobb ellenségei szemében is felértékelődhet. Ennek már most vannak jelei. Az viszont, hogy nevét a mindenkori magyar politikai nómenklatúra még sokáig aktuálpolitikai célokra fogja felhasználni, szinte garantált.

Nem Gyurcsány Ferenc az egyedüli politikus, aki visszavonulása után emlékirat helyett a kultúrfilozófiai, civilizációs vagy a társadalomelméleti esszé műfajához fordult, hogy tágabb kontextusban értelmezze a világot. A műfajnak komoly hazai és nemzetközi hagyománya van. A magyarok közül példaként említhető báró Eötvös József, a Batthyány-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, aki önkéntes visszavonulása után megírta A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra című monumentális jogfilozófiai és állambölcseleti művét, amelyben azt vizsgálta, hogy a szabadság, egyenlőség és nemzetiség eszméi miként formálják az államot és a társadalmat. Külföldi példaként áll előttünk François Guizot, Franciaország 1848-as forradalom előtti miniszterelnöke, aki visszavonulása után többek között a vallásgyakorlás modern kihívásairól, a hit és a modern tudományok viszonyáról írt esszéket. De megemlíthetjük a Nagy-Britannia miniszterelnöki posztját négy alkalommal is betöltő William Ewart Gladstone-t is,aki életének késői éveiben a hit válságáról, vallásfilozófiai és teológiai kérdésekről vetette papírra gondolatait.Modernebb párhuzam a drámaíróból lett cseh köztársasági elnök, Václav Havel, aki Politika és lelkiismeret című esszéjében többek között azt vizsgálja, hogyan vesztette el a modern politika kapcsolatát a morállal és az emberi lelkiismerettel.

Raáb Renáta

Ebbe a hagyományba illeszkedik Gyurcsány Ferenc Az isteni ember című műve is, amely klasszikus értelemben nem tudományos, akadémiai mű, nem politológiai vagy külpolitikai szakkönyv, hiszen ahogy ő maga is írja: „Nem vagyok evolúcióbiológus, vallástörténész, etológus, történész, szociológus vagy filozófus, és természetesen nem vagyok más tudomány akadémiai képviselője se.” (20. o.) Ezért a recenzió nem tekinti feladatának, hogy a szerző által bevont teológiai vagy filozófiai fogalmak használatának a helyességét ellenőrizze, bírálja vagy értékelje. A recenzió az esszé műfajához igazodik, és nem tér ki az értekezés minden aspektusára.

Szerencsére Gyurcsány Ferenc könyve jóval érdekesebb, mint egy száraz, tudományos publikáció. A szerző egy 519 oldalas kultúrfilozófiai, monografikus igénnyel megírt esszén keresztül, negyedszázados elméleti és gyakorlati tapasztalatának birtokában enged betekintést szakmája rejtelmeibe. Könyvét elsősorban a laikus nagyközönségnek írta, amit az olvasót közvetlenül megszólító kiszólásai, a személyesebb hangvétel, szubjektív megfigyelései, valamint az értelmezést megkönnyítő egyszerűsített példamagyarázatai is alátámasztanak, nem beszélve a gördülékeny olvasást elősegítő rövid ismétlő összefoglalókról. Az isteni emberen keresztül egy szakmáját szerető ember kívánja meggyőzni arról a közönséget, hogy bár napjainkban az emberek szkepszissel szemlélik általában a politikusokat és a pártokat, politika nélkül nincs emberi élet. Könyvének célja, hogy segítsen megérteni a politika világát, bátorítva közben olvasóit, hogy „cselekvően vegyék kezükbe a hazájuk sorsát, merjenek, akarjanak jó, felelős gazdája lenni országuknak” (20. o.).

A mű mély intellektuális igénnyel íródott. Az Isten nélküli abszolútumot, a posztmodern politizálás válságát és a „post-truth” korszak morális kihívásait vizsgálja. Hatalmas, a magyar mellett zömében angol nyelvű interdiszciplináris szakirodalmat mozgat meg. Az alapos olvasottságú szerző számos primer forrásra is támaszkodik, de emellett bátran fordul a szépirodalom, filmek, operák felé, sőt még a Rolling Stoneshoz és Tina Turnerhez is, hogy alátámassza állításait. A felhasznált szakirodalom zömében külföldi szerzők tollából származik, és magába foglalja a kultúrpolitika, eszmetörténet, politológia, filozófia, antropológia, szociológia, pszichológia, vallástudomány, történelem és geopolitika tudományterületeit.

Az olvasó egy többfunkciós könyvet tart a kezében. A mű elsősorban kordokumentum, történeti forrás, amely megmutatja, hogyan látja a nyugati civilizáció és a politika lehetőségeit egy a 21. század elején élő magyar politikus. Ugyanakkor politikai programesszé is, hiszen nemcsak problémákat vet fel, hanem a harmadik nagy egységben egy sor reális, megfontolandó, konkrét reformjavaslatot tesz a mai aktív politikusok számára is. Ezen túlmenően a népszerűsítő filozófia és népszerűsítő tudományos könyv feladatát is ellátja, mivel számtalan tudományterületről gyűjt össze érdekes példákat, amelyeket jó stílusban, közérthető módon tár az olvasó elé.

Ahogy a korai írásaiban, Az isteni emberben is a hármas szerkezetet alkalmazza: a problémakör történeti-evolúciós áttekintésével, illetve az alapfogalmak bemutatásával kezd; majd diagnózist ad a jelenről; végül cselekvési programadást (akciótervet) kínál a jövő számára. A harmadik rész bizonyítja, hogy a reformer Gyurcsány nem tűnt el, még most is itt van velünk.

Munkája első nagy egysége, az Első könyv bemutatja politikai létezésünk alapelemeit, az ember és politika viszonyának fejlődését. Kronologikus sorrendben ismerteti a nyugati politikai gondolkodás fejlődésének főbb stációit, legfőbb gyökereit és meghatározó szellemi áramlatait. Az Első könyv öleli fel a legnagyobb idősávot. A historizálástól idegenkedő szerző ezúttal Ádámnál és Évánál kezd, ugyanis véleménye szerint velük együtt született meg a politika. A szerző evolúcióbiológiai, antropológiai és szociálpszichológiai kísérleteken keresztül illusztrálja, hogy az ember társas lény, és genetikai parancsokat követve szerveződik közösségekbe. Mihelyt létrejön a közösség, létrejön a politika is, hiszen az emberi együttélést szabályozni kell. A közösségnek minden tagja politizál, akkor is, ha ennek nincs tudatában. Hirtelen ismerős jelenségbe botlunk, amikor a szerző egy szociopszichológiai kísérleten keresztül demonstrálja, hogy az egyén saját jobb meggyőződése és a tények ellenére is megy a tömeg után, csak hogy ki ne szakadjon a csoportból. Mindennapos frusztrációnk része ugyanis, hogy vitapartnerünknél a leglogikusabb érvelésünk is teljesen hatástalan. A szerző hangsúlyozza továbbá, hogy a társadalom megteremtésének és egyben tartásának alapfeltétele az ember narratív öntudata, vagyis történetekben helyezzük el önmagunkat, hogy értelmet adjunk létezésünknek. Az ember és a világ eredetére, a létezés miértjére a mítoszok adják meg az első magyarázatokat, majd az írásbeliség megjelenésével ezek vallássá sűrűsödve politikai és társadalmi identitást nyújtottak a közösségeknek.

Az Első könyv második részében a szerző a közösségi identitás és a politika négy erkölcsi alapértékét veszi sorra. Ismerteti a jó és a rossz, az igazság, a szabadság és az egyenlőség fogalmát, figyelmeztetve arra, hogy „a nyers hatalmi ambíció is erkölcsi mezbe öltöztetve jelenik meg a politika porondján” (68. o.).

A szabadság és egyenlőség fogalmának taglalása kapcsán sokat foglalkozik az egalitárius társadalommal, példaként felhozva a kínai kommunista, szovjet berendezkedéseket, de megemlít egyes afrikai vadászó-gyűjtögető törzseket is. És valóban – ahogy írja –, ezekben a társadalmakban az egyenlőség nem jogi státusz, hanem életforma. Iskolaköpenyek, hasonló frizurák, közel egyforma anyagi lehetőségek és egyen- (bolti) kínálat mindenki számára.

A képet ezen a ponton azonban muszáj árnyalni. Miközben a szerző az egalitárius társadalmakat összességében negatívan ítéli meg, megfeledkezik egy fontos, pozitív aspektusról, amely a könyve legmélyebb felvetéseinek egyikét érinti: az önbizalommal rendelkező, a demokratikus politikában aktívan cselekvő polgárt, ha úgy tetszik, az isteni embert. Az egalitárius társadalom ugyanis nemcsak az egyformaság, hanem egyben a többségi középszer, az átlagember kultusza is. És itt kell megemlíteni példaként a skandináv-dán régiót, amely annak ellenére, hogy egalitárius társadalmakat működtet, évek óta vezet a boldogságlistákon. Ez hogy lehet? Egy pszichologizáló esszé recenziójába belefér az úgynevezett Jantelov (Jante-törvény) ismertetése, amelyet Aksel Sandemose dán-norvég író fogalmazott meg egy fiktív, Jante nevű dán kisvárosról elnevezve. Az író a dán-skandináv társadalom működésének legbelsőbb, kimondatlan tíz alapszabályát foglalta össze az 1933-ban kiadott regényében: 1. Ne hidd azt, hogy különleges vagy! 2. Ne hidd azt, hogy egyenrangú vagy velünk! 3. Ne hidd azt, hogy okosabb vagy, mint mi! 4. Ne képzeld azt, hogy jobb vagy nálunk! 5. Ne hidd azt, hogy többet tudsz, mint mi! 6. Ne hidd azt, hogy többet érsz, mint mi! 7. Ne gondold, hogy jó vagy bármiben is! 8. Nem szabad kinevetned minket! 9. Ne hidd azt, hogy bárki is kedvel téged! 10. Ne hidd azt, hogy bármit is taníthatsz nekünk![3] A tíz pont mindenkihez szól, de elsősorban azoknak figyelmeztetés, akik képességben, tehetségben, ügyességben vagy anyagi javakban kiemelkednek az átlagból, és ezt demonstrálják is. Viszont ők a kisebbség. A dán társadalom pedig örül ugyan tehetségeinek, de nem a kevés Nobel-díjasát jutalmazza látványosan, hanem azokat az átlagos képességű tömegeket, amelyeket születésüktől fogva az oktatási rendszeren keresztül végig arra szocializálnak, hogy ők ugyanolyan értékesek, mint bárki más, nincs náluk különb, és a társadalomnak szüksége van rájuk. Megkapják azt az önbizalmat, amely egy életen át motiválttá teszi őket a dán közéletben való aktív, cselekvő részvételre. A dán amatőrparadicsom szóösszetétel csak azok számára pejoratív, akiknek a Jantelov lépten-nyomon a fejére koppint. Mint tudjuk, Magyarországon éppen fordítva van. Nálunk a középszer és az átlag szitokszó. A magyar oktatási rendszer már óvodában elkezdi a versenyeztetést, és tömegeket tesz pszichésen érdektelenné a közügyek és az önfejlesztés iránt, valamint nyilvánít feleslegesnek, értéktelennek. A magyar szinte csak a kevés aranyérmesének és a Nobel-díjasának tud örülni. Egyik ok, amiért törékeny a demokráciánk. A szerző azt írja, hogy a demokráciához bizalom és öntudat kell. Ezt a recenzió kiegészíti azzal, hogy önbizalom nélkül sincs virágzó demokrácia.

Az Első könyv második felében a fókusz a nyugati civilizációra, majd azon belül is Európára szűkül. A civilizáció és a kultúra általános definiálása után a szerző bemutatja az európai civilizáció szellemi alapjait, történelmi gyökereit. Időrendben haladva tételes áttekintést nyújt arról, hogy a zsidó örökség, a hellén, majd a római hagyomány hogyan tette Európát azzá a civilizációvá, amelynek középpontjában az ember méltósága, a szabadság és a közösség szolgálata áll. Ismerteti a kereszténység társadalomformáló erejét, amely a megváltás tanával új teológiai és erkölcsi keretet adott az európai kultúrának, majd folytatja a reformációval, amely államegyházaival hozzájárult a nemzetállami gondolkodás és a pluralizmus megerősödéséhez. Áttekintését a felvilágosodással zárja, amely lehetővé tette azt, hogy az ember „kibújjon az isteni autoritás egyre kényelmetlenebb szorításából”, előkészítve a modern demokrácia, jogállamiság, tudományos-technikai fejlődés és szekuláris társadalom létrejöttét.

A civilizáció és kultúra fogalmát taglaló részben két érdekes megállapítással találkozunk, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Az egyik az iráni Pahlavi sah elbukott modernizációs, gyorsított nyugatosítási kísérlete, amelynek kudarcát a szerző az ún. path dependence (pályafüggőség) elmélettel magyarázza. „A civilizációs, kulturális mélyrétegek jelölik ki azt a pályát, amelyen belül bármilyen modernizációs kísérlet sikeres lehet.” (102. o.) Önkéntelenül merül fel a kérdés: biztos, hogy a szerző csak Iránra gondol, és nem a magyar reformokkal kapcsolatos keserű tapasztalatára, amikor megállapítja, hogy „ha a modernizáció nem integrálódik a civilizációs identitásba, akkor a mélyréteg – a vallás, a történelmi narratíva, a közösségi normák – végül visszahúzza az egész rendszert a korábbi keretbe”? (102. o.)A szerző legújabb interjúiban gyakran említi – némi túlzott önkritikával – vélt „jozefinizmusát”, mint aki túlságosan gyorsan és erőltetve akarta felülről a magyar modernizációt végrehajtani. Valójában az iráni példával és a path dependence-szel akarva-akaratlanul is kaptunk egy újabb magyarázatot arra, hogy miért olyan nehéz a magyar társadalommal modernizációs folyamatokat végrehajtani.

A másik, szintén a civilizációt érintő megállapítása szokatlan módon legnagyobb múltbéli riválisát érinti. Miközben a könyv egészére a tárgyilagos, távolságtartó, indulatmentes, elemző stílus jellemző – gondosan kerülve még a nemzetközi világ érzékeny aktuálpolitikai történéseit is –, két alkalommal egy-egy mondat erejéig a szerző kiesik a „szerepéből”, és ugyan nem indulatossá, de nagyon is konkréttá válik:

Gyurcsány Ferenc

„Határozottan úgy gondolom, hogy Donald Trump és Orbán Viktor civilizációs korrekción dolgozik, és ezzel megkockáztatom azt az állítást, hogy ezzel valójában a történelmet akarják legyőzni, sorsuk ezáltal a bukásba vezet.” (104. o.)

Mivel nem egy ad hoc aktuálpolitikai megjegyzésről van szó, hanem a mondat a könyv legmélyebb alaptémáját, a nyugati civilizáció jövőjét érinti, a recenzió – hátrahagyva minden szubjektív, személyes kortársi tapasztalatot – felteszi a kérdést:

Teljes-e az a civilizáció-értelmezés, amelyre a szerző a kijelentését alapozza? Amennyiben a nyugati civilizáció fogalma alatt kizárólag a liberális demokráciát, intézményi pluralizmust, piacgazdaságot, modernitást, humanizmust és a keleti despotizmus elutasítását értjük, akkor valóban, az illiberális, Kelet felé orientálódó, embereket plakátokon dehumanizáló, Nyugat-ellenes retorikát folytató Orbán negatív irányban „korrigált”.

De nincs az éremnek egy másik oldala is? Az európai valóság? Vajon elválasztható-e a nyugati civilizáció eszmei és intézményi formája annak kulturális és fizikai-társadalmi bázisától?

A szerző könyve és legújabb interjúi bizonyítják, hogy a migrációval kapcsolatos véleménye mára sokat változott, árnyaltabb lett, hiszen már világos feltételekhez, átlátható pontrendszerekhez kötné a befogadást, kivéve, ha valaki háborúból érkezve az életét menti. Azonban az esszé még mindig nem súlyának megfelelően, hanem részproblémaként, az emberi jogi univerzalizmus és a nemzeti önrendelkezés elméleti dilemmájaként jeleníti meg a kortárs európai krízist. Holott ezt a szembenállást lassan érdemes az emberi jogi univerzalizmus és a nyugati civilizáció alapértékeinek megőrzése közötti választásként átfogalmazni. (A történeti hűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a szerző aktív politikus korában sem agitált a korlátlan tömeges bevándorlás érdekében, hanem a humanitárius kötelezettségek és a 2015-ös, 1294 fős uniós kvótaszám elfogadása mellett emelt szót. Akkori politikáját nemcsak szóban képviselte, hanem a menekült családok saját házába való befogadásával is hitelesítette.) A magyar politikusoknak egyelőre még megvan az a luxusuk, hogy papíron harcolhatnak a nyugati civilizáció alapértékeiért. A dánoknak és a briteknek ezt már terepen kell megtenniük. Amikor a brit iskolák útmutatót kapnak az antiszemitizmus kezelésére, és arra figyelmezteti az iskolai vezetés az izraelita tanulókat és szüleiket, hogy hagyjanak otthon minden olyan öltözéket, tárgyat, amely alapján zsidó identitásuk beazonosítható lehet, mert ők nem képesek garantálni a biztonságukat, akkor a nyugati civilizációt már nemcsak eszmei alapon, hanem fizikai mivoltában fenyegeti a felmorzsolódás.[4] Amikor a muszlim fiú nem tekinti vele egyenrangúnak a lány osztálytársát, és ezért nem hajlandó vele a dán iskolában kezet fogni, akkor a nyugati civilizációnak már a szövetei sérültek meg. Előállt az a helyzet, hogy a befogadottak jelentős csoportja a nyugati civilizáció alapértékeit használja fegyverül a nyugati civilizáció alapértékeinek legyőzésére. A tömeges bevándorlás miatt nemcsak hogy átalakult a társadalom összetétele, de olyan zárt, párhuzamos világok és vallási alapú bíróságok (saríatanácsok) jöttek létre, amelyek nyíltan semmibe veszik a befogadó ország törvényeit, gyengítve ezzel a liberális jogállamot. Ez a folyamat pedig éppen azokat az alapértékeket rombolja le, amelyekre a szerző is hivatkozik, és amelyekért évszázadokon keresztül küzdött a nyugati ember: az egyház és az állam különválasztását, a demokratikus alkotmányt, a nők és férfiak egyenjogúságát, valamint a mindenkit egyformán megillető emberi jogokat.

Innen nézve a politikai törésvonalak is összetettebbé válnak. Adódik a kérdés: miközben az orbáni politika belföldön kétségkívül „korrigálta” (nevén nevezve: erodálta) a liberális demokratikus jogállamot és az eszmei értékeket, reálpolitikai és demográfiai értelemben nem egy valós kulturális status quo védelmére tett kísérletet? Történelmi távlatból szemlélve, némi leegyszerűsítéssel Gyurcsány Ferenc a nyugati civilizáció eszmei értékeit, szabályait és a liberális alkotmányos berendezkedés intézményeit védte egy olyan pillanatban, amikor a nyugati társadalmi szövet a kulturális és demográfiai feszültségek miatt látványos szakadásnak indult. Orbán Viktor pedig a fizikai határokat és a kulturális kereteket próbálta rögzíteni, miközben hatalmi érdekből feláldozta a liberális demokráciát, a jogállami és liberális eszmeiséget, ami a nyugati civilizációt naggyá tette. Az esszé erénye, hogy akarva-akaratlanul szembesíti az olvasót ezzel a dilemmával, hiszen a problémakör humanizmus kontra rasszizmus alapú, végletes leegyszerűsítése már nem magyarázat a nyugati civilizáció alapértékeit fenyegető állapotra.

Az Első könyvet a szerző a pártok és parlamentarizmus történetének bemutatásával zárja, jellemezve a nagy modern eszmerendszereket, liberalizmust, konzervativizmust és szocializmust, amelyekkel már a korai tanulmányaiban is foglalkozott. A konzervativizmus taglalásánál érinti a napóleoni háborúkat lezáró 1814-es bécsi kongresszust, mint amely a régi rendszert restaurálta, valamint az osztrák–porosz szembenállást, amelyet a század első felében Metternich fémjelzett az osztrák, majd később Bismarck a porosz oldalon. A bécsi kongresszus amellett, hogy ideológiailag valóban a régi rend fenntartására törekedett, kialakított egy teljesen új nagyhatalmi egyensúlyt is, átrajzolva Európa térképét. A bécsi kongresszus tehát nemcsak konzervált, hanem újított is. Porosz részről pedig valóban Bismarck nevéhez kötődik a német egyesítés és a konzervatív modernizáció, de talán érdemes megjegyezni, hogy a porosz vezetésű német egység politikai alapjait Joseph Maria von Radowitz fektette le, aki 1836-tól Poroszország katonai meghatalmazottjaként dolgozott a frankfurti német szövetségi gyűlésen. Radowitz már 1842-ben jelezte Ausztria felé, hogy „a forradalmat a szabadság segítségével kell legyőzni, és erre az Önök cenzúrája nem alkalmas… Ha a sodrást nem lehet visszatartani, akkor meg kell próbálni a helyes mederbe terelni.”[5] Hogy a német egyesítést mégis Bismarck hozta tető alá 1871-ben, nem pedig elődje, Radowitz 1849-ben, nagymértékben köszönhető a Bismarck számára már sokkal kedvezőbb nagyhatalmi konstellációnak is.

Az Első könyv monumentális horizontja, amely a főemlősöktől és a genetikai parancsoktól a teológián át egészen a porosz modernizációig mindent egyszerre kíván megragadni, rengeteg tudományterületet és információt integrál egyetlen gondolati keretbe. Ez néhol az eklektikusság, illetve a túlterheltség érzetét hozza magával, még akkor is, ha tudjuk, hogy az első egység elméleti alapozást hajt végre, és minden egyes evolúcióbiológiai kísérletnek megvan a maga logikai indoka. Ez viszont leginkább a későbbi fejezetekből visszatekintve nyer majd valódi értelmet.

Míg az esszé első nagy egysége tehát általános, felvezető és áttekintő jellege miatt óhatatlanul tartalmaz ismert tényeket, néhol evidenciákat is, a Második könyv már abszolút nóvumként hat az olvasóra. Ez a rész már rólunk, a posztmodern politizálás és a nyugati civilizáció válságáról, a mi jelenünkről, a mi hétköznapjainkról szól, amellyel a szerző kompakt módon, kíméletlenül szembesít minket. Ijesztő diagnózist ad saját magunkról, nem ritkán orwelli hangulatot idézve elő. Szálanként fejti fel és rétegről rétegre haladva mutatja be a valóságunkat, továbbra is az ember és a politika szimbiózisának szemszögéből. A Második könyvben nemcsak a szerző diagnosztizál, hanem felkínálja az olvasónak az öndiagnosztizálás lehetőségét is, mintegy tükröt tartva elé. A Második könyv végére az olvasó már tisztán látja saját helyzetének és környezetének a veszélyeit. Éppen ez teszi a második egységet az esszé legizgalmasabb, letehetetlen részévé.

A szerző először az egyén szempontjából vizsgálja a posztmodern korszak új kihívásait, éles kontrasztot vonva a 20. század modern emberképe és a ma embere közé. Míg a múlt század polgára autonóm, racionális, önmagát megalapozni képes individuum volt, addig a 21. század egyéne bizonytalanná és kiszolgáltatottá vált. Ehhez hozzájárult a 2001. szeptember 11-i terrortámadás és a szerző saját kormányzati időszakát is meghatározó 2008-as világgazdasági válság, amelyek megingatták a nyugati ember intézményekbe vetett bizalmát, és társadalmi passzivitást, általános kiábrándultságot idéztek elő.

Részletesen kibontja az Első könyvből már megismert „az ember társas lény” tézist, hangsúlyozva, hogy a történelem töréspontjait a gazdasági tényezők mellett a kollektív viselkedésminták is alapvetően formálják. Ezt a deindividualizációt (egyéniségvesztést) a modern intézmények, óriásvállalatok emelik rendszerszintre. Létrejön az úgynevezett intézményi felelőtlenség, amikor a felelősség szétterül, sőt feloldódik a struktúrában. Ezekben a szervezetekben az ember személytelen funkcióként létezik, a döntéshozatal tisztán procedurálissá válik, vagyis az erkölcsi ítélet kiszerveződik, a következményekért pedig senki nem vonható felelősségre.

A szerző azt is körbejárja, hogy miként változott meg a tekintély szerepe posztmodern világunkban. A tekintély mindig is pszichológiai szükséglet volt, hiszen kapaszkodót jelent, leveszi rólunk a gondolkodás és felelősség következményeinek terhét. De a tekintély a posztmodern korszakban már nem személy, hanem egy arctalan eljárás, szakmai döntés, amely erkölcsi mérlegelés helyett immár csak szabálykövetést és kritika nélküli elfogadást vár el. Jelenünk egyik legerősebb, láthatatlan tekintélye az algoritmus, amely ugyan fenntartja a szabad választás illúzióját, de korábbi digitális szokásaink alapján észrevétlenül szűkíti a mozgásterünket, előre rendezve a lehetőségeinket, ezáltal befolyásolva a döntéseinket. Ahogy a könyv fogalmaz: „Nem azért tesszük, amit teszünk, mert átgondoltuk, hanem mert »ez jött szembe«, »ezt dobta fel a rendszer«.” (180. o.)

Pontos látleletet kapunk arról, hogyan válik egy társadalom működésképtelenné anélkül, hogy összeomlana. Beköszöntött a „komplex magány” időszaka, amikor az emberek a technológiához, chatrobotokhoz fordulnak társaságért. A közösségi média lájkvadász embere nemcsak belső iránytűjét veszítette el, hanem a közösségével való kapcsolata is szétesett. Mindenki össze van kapcsolva, de ezek csak ideiglenes csatlakozások.

A sokféle identitás, a folyékony modernitás instabilitása megfosztja a posztmodern embert a nagy lázadások képességétől. Ehelyett fragmentált, kisebb hatókörű, rövid életű mozgalmak, online tiltakozások bukkannak fel. Az emberek nem közös horizontban, hanem partikuláris „nemi, etnikai, vallási, kulturális, szexuális, regionális identitásokban keresik a helyüket, és ezek elismertetéséért küzdenek” (217. o.).

Ennek a passzivitásnak súlyos következményei vannak a demokráciára nézve: az apátiába süllyedt egyén már nem képes fenntartani a fékek és ellensúlyok rendszerét az állammal szemben. Ezt a működésképtelenséget hűen tükrözi az egyre gyakoribbá váló rendkívüli állapot, hiszen a modern demokráciák mögött minduntalan ott munkál a rejtett, autoriter logika. És itt tér vissza a szerző politikai pályáját végigkísérő alaptézis: cselekvő demokrata polgárok nélkül nincs demokrácia. Az állam ereje csak addig szolgálja a közjót, ameddig a társadalom maga is igényt tart rá, vagyis amíg képes erőfeszítést tenni a demokratikus intézményrendszer működtetéséért, féken tartva az autoriter hajlamú vezetőket.

Az egyén válságának a bemutatása után a szerző arra fókuszál, miként formálta át a politika világát és a politikusi szerepet a digitális média. A polgári demokráciát és a szabad piacot eredetileg tájékozott szereplőkre tervezték, akik közös valóság és közös tények mentén, racionális alapon vitáznak. A posztmodern korszakban azonban a tények mint közös viszonyítási pontok eltűntek. Ez az úgynevezett „post-truth” (igazság utáni) jelenség. Az algoritmusok és a közösségi média szétverték a közös politikai teret, a nyilvánosság fragmentált lett. A techcégek profitéhsége a reakciókat maximalizáló érzelmeket és indulatot jutalmazza, és a kattintások valószínűsége alapján rangsorolják, hogy milyen hírek kerüljenek elénk. A felhasználó csak olyan információval találkozik, amely megerősíti korábbi meggyőződését. A közösség már nem a közös valóságot keresi, hanem saját igazát. Az egymástól elszigetelt valóságok sokasága roncsolja a társadalmi kohéziót. Mikronyilvánosságok és zárt törzsi buborékok jöttek létre, amelyek már nem a programokban, hanem az ellenfél gyűlöletében szerveződnek. Alapjaiban gyengültek meg a demokratikus együttélés feltételei.

A fenti állapotból egyenesen következik a politika mint szakma devalválódása is. A politika ebben a közegben esztétikai termékké, szimulákrummá és performansszá silányul. A látszat, a brand többet ér, mint a tartalom. A politikus így ma már nem elsősorban döntéshozó vagy államférfi, hanem a közösségi média tartalomgyártója. A hagyományos politikusi adottságok, képességek leértékelődnek. Lesújtó áttekintését a szerző globális szinten zárja: a globális gazdasági hálózatokkal szemben a nemzetállam tehetetlen, már csak látszatra szuverén; a demokratikus ellenőrző mechanizmus megszűnt, hiszen a hatalom nem ott van, ahol a választás történik; a politika pedig ma már nem programokat kínál, hanem globális félelmeket kezel: migráció, járvány, háború, klíma, gazdasági válság.

Önkéntelenül is felmerül a kérdés: vajon a szerző politikától való végleges visszavonulásában nem játszott-e szerepet éppen az a felismerés, hogy ő maga már nem akart az elértéktelenedett digitális politikai arénában dolgozni? Hiszen ő még ahhoz a politikusgenerációhoz tartozik, amelyik a klasszikus parlamentarizmus, a racionális vita és a hagyományos tömegmédia viszonyai között tanulta és alakította a politikát.

Az esszé második nagy egysége a nyugati civilizáció válságát kiváltó konkrét okok vizsgálatával zárul. Bár a Nyugat története válságok sorozata, a jelenlegit azért tartja a szerző súlyosnak, mert ezúttal a nyugati civilizáció identitásmagját éri kihívás. Az önértelmezésének egységes alapja esett szét. Tételesen veszi végig a legfőbb törésvonalakat és a válságjelenségek okait.

Ezek közül az egyik legmeglepőbb, hogy ugyan a szerző a nyugatos progresszív, liberális politikai értékek képviselője, mégis beemelte a felsorolásba az úgynevezett cancel culture-t, a kiközösítés kultúráját, mint a nyugati társadalmak demokráciadeficitjét. Úgy tűnik, egyetért azzal, hogy ez a liberális elv eltorzulása, amely sérti a szólás szabadságát, hiszen a vitát önmagában tekinti veszélynek. Itt nyer értelmet egy nemrégiben adott interjújának mondata: a politikusi munka egyik kihívása, hogy „hogyan tudom arrafelé igazgatni a közösséget, ami neki jó, és amellyel én magam sem értek egyet. Kell találni egy kompromisszumot, hogy meddig megyünk el közösen”.[6] Bár Gyurcsány Ferenc nem írt számunkra emlékiratot, de indirekt módon, az esszé és az interjúkban elhangzott félmondatok apró mozaikdarabjaiból mégis összeállnak az okok, amelyek miatt már nem érezhette magát komfortosan politikai pályájának utolsó időszakában.

A kötet geopolitikai kitekintésének legfigyelemreméltóbb része az Egyesült Államok és Kína civilizációs szembenállásának taglalása. Ugyan a szerző legújabb interjúiban többször is hangot adott az USA jelenlegi politikájával szembeni fenntartásainak – gyaníthatóan a trumpi kurzus hatására –, és esszéjében is elismeri, hogy Washington a kiterjedt befolyási övezetei felett „katonai, gazdasági, pénzügyi, technológiai és kulturális eszközökkel gyakorol döntő hatást” (306. o.), mégis a szerző USA-képét alapvetően és pozitívan determinálja az a tény, hogy az Egyesült Államok belső berendezkedése liberális demokrácia, szemben az orosz vagy a kínai autokratikus modellekkel.

Az egykori keleti blokkban szocializálódott politikusnemzedék megengedőbb attitűdje az USA nagyhatalmi expanzióival és háborúival kapcsolatban arra mutat rá, hogy a negyvenévnyi moszkvai szovjet propaganda, amely az Egyesült Államokat a békét fenyegető, elnyomó imperialista szuperhatalomként démonizálta, a rendszerváltás és az euroatlanti integráció után a visszájára fordult. A keleti hatalmakkal kapcsolatos súlyos történelmi traumák mintha elvették volna az elfogulatlan tisztánlátást a liberális nagyhatalmak által generált hódítások vonatkozásában. Pedig a lerohant országok lakóinak szemszögéből nem létezik „demokratikus” vagy „autokratikus” hódítás – csupán hódítás van. Az orosz Keletről komor, állandó sértett arckifejezéssel, szárazföldön és tankokkal, az amerikai pedig Nyugatról, hollywoodi mosollyal, a levegőből és vadászgépekkel hódít. Történelmi események bizonyítják, hogy egy nagyhatalom agresszivitása és expanziós hajlandósága nem függ annak belső politikai berendezkedésétől. Elég, ha csak az 1848-as frankfurti demokratikus német parlament példájára tekintünk: miközben a képviselők az új Németország liberális alkotmányán dolgoztak, német civilizációs küldetésre hivatkozva indítottak hódító háborút északi szomszédjuk, a Dán Monarchia ellen, ugyanis az új birodalomnak szüksége volt a dán kikötőkre és Dánia hadiflottájára.

A hazai és európai köztudatban kevéssé ismert Fülöp-szigetek esete jól illusztrálja, hogy az Amerikai Egyesült Államok a gyakorlatban mennyire tekinti partnernek az érdekszférájához tartozó, „független” államokat. Washington 1898-ban – semmibe véve Ázsia legelső modern alkotmányos köztársaságának, az Első Fülöp-szigeteki Köztársaságnak a kikiáltását – egyszerűen megvásárolta a szigetvilágot a spanyoloktól, majd a helyi függetlenségi felkelést egy kétszázezer civil áldozatot követelő brutális kegyetlenséggel végrehajtott háborúban fojtotta vérbe. Az ezt követő soft power-féle „jóindulatú asszimiláció” a történelem egyik legszisztematikusabb kulturális átnevelési programja lett: az angolt tették meg a közigazgatás és oktatás kizárólagos nyelvévé, szigorúan büntetve a tagalog anyanyelv iskolai használatát, miközben Manilát, a fővárost Washington mintájára építették át. Az amerikai tanterv gondoskodott arról, hogy a filippínók saját forradalmi hőseiket puszta lázadókként tanulják, és az amerikai történelmi alakokat érezzék magukénak.

Az amerikai katonai megszállás lehetetlenné tette, hogy a Fülöp-szigetek kimaradjon a második világháborúból. Quezon elnök – látva, hogy Washington nem küld katonai segítséget, és a harcok elhúzódása csak az USA érdekét szolgálja – semlegességet és függetlenséget kért Roosevelttől, aki a kérést megtagadta. A Fülöp-szigetek így Japán mészárszékévé vált: több mint egymillió filippínó veszítette életét, és Manila a második legszétbombázottabb szövetséges főváros lett Varsó után. Roosevelt utódja, Harry S. Truman elnök „hálaképpen” 1946-ban megvonta a veteránoknak járó juttatásokat a japánok ellen az amerikai hadsereg kötelékében harcoló százezernyi filippínó katonától. Ma, 2026-ban az amerikai kontroll alig csökkent, holott az USA 1946-ban hivatalosan megadta az országnak a függetlenséget – igaz, úgy, hogy közben szóról szóra átültette az amerikai alkotmányt, és kikényszerítette, hogy az amerikai vállalatok a helyiekkel egyenlő jogokkal aknázhassák ki a szigetek erőforrásait. Az éttermekben még mindig az angol nyelvű étlapok dominálnak, és az oktatásban a közismereti tárgyakat továbbra is csak angolul lehet tanulni, mint ahogy a közigazgatás is angol nyelven zajlik. A Fülöp-szigetek szuverén államként is lényegében az Egyesült Államok egyfajta luxuskolóniája maradt, ahol egy civilizációs gyökereitől megfosztott társadalom arra van beidomítva, hogy a liberális polgári demokráciájára büszke nagyhatalom kényelmét szolgálja.[7] Amikor a szerző esszéjében Irán és Oroszország kapcsán jogosan megállapítja, hogy „nem partnerséget, hanem lojalitást követelnek”, akkor felmerül a kérdés: az Egyesült Államok vajon partneri viszonyban áll a független Fülöp-szigeteki Köztársasággal, és nem követel az országtól lojalitást?

A fentiek ismeretében az is nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok európai országokat megdöbbentő ajánlata, miszerint a szuverén Dán Nemzetközösséghez tartozó Grönland szigetét pénzért megvásárolja, nem a közelmúlt trumpi kurzusának elszigetelt hóbortja, hanem az Egyesült Államok 19–20. századi gyarmatpolitikájának és expanzív hatalmi törekvéseinek a legmélyebb hagyománya.

Jelenünk kiábrándító látlelete után a szerző, a Harmadik könyvben már a megoldásra fókuszál. Felteszi a legfontosabb kérdést: képes-e a sodródó, komplex magányban élő posztmodern nyugati ember kilépni a jelen civilizációs válságából?

A kérdésre a szerző igennel válaszol. Kötetének kulcstézise, hogy a kivezető utat egy új emberkép, az „isteni ember” találja meg. Tételének igazolásához a filozófiát hívja segítségül.Kiindulópontja szerint az ember természeténél fogva hívő lény, még akkor is, ha nem vallásos: a hit ugyanis az élet értelmességébe és az erkölcsi alapokba vetett bizalmat jelenti. A szerző központi filozófiai koncepciójának lényege, hogy az istenhitét vesztett ember is képes önmagán túlmutató, transzcendens viszonyt kialakítani a világgal. Az „isteni ember” egy olyan belső mércéhez igazodik, amelyet ugyan maga az ember végtelen szelleme fogalmaz meg, de amint kimondja, önmaga fölé helyezi mint feltétlenül kötelező iránytűt. Ez a belső mérce túlmutat rajtunk, mert nem azt kérdezi, hogy mit akarunk, hanem hogy mihez kell tartani magunkat. A modern embernek szüksége van egy végső iránytűre, amely erősebb a pillanatnyi érdeknél. Ez az iránytű vagy mérce azért „isteni”, mert nem a haszon vagy a többségi erő diktálja, hanem egy belső morális kényszer, amely ellenáll a saját önigazolásunknak. A jó és az igaz kérdései így nem kívülről jövő parancsok, hanem belülről fakadó számonkérések. A szerző állítja, hogy bennünk van a rajtunk túlmutató viszonyítási pont meghatározásának a képessége.

Ez az elvontnak tűnő koncepció azonban nem a levegőben lóg: a szerző filozófiatörténeti kontextusba ágyazva mutatja be a kérdést, hogy bizonyítsa az új mérce szükségességét. A 19. század közepétől ugyanis arról elmélkedtek a filozófusok, vajon hogyan élhet az ember az abszolútum nélkül. Kanttól indítva mutatja be az abszolútum fokozatos eltűnését, jelezve, hogy az „isteni ember” nem Kant ellenében, hanem Kant után gondolkodik. A szerző vitába száll a klasszikus válaszokkal: Kanttal szemben állítja, hogy az abszolútum nem az emberen kívüli, ember fölött lebegő külső mérce, hanem az emberi szellemben megnyíló, ellenálló erkölcsi igény. Elutasítja Hegel tézisét, miszerint az abszolútum a történelem végén birtokolható igazsággá válhatna, és Feuerbachhal szemben is úgy gondolja, hogy a mérce nem oldódhat fel teljesen az emberben, mert akkor elveszítené számonkérő funkcióját. Éles ellenpontként kezeli Nietzschét, akinél az abszolútum teljesen eltűnik, és az ember maga lesz a végső mérce; az esszé figyelmeztet, hogy az ember éppen ekkor válik a legveszélyesebbé, hiszen semmi sem áll ellen a saját önigazolásának. Végül az egzisztencializmus áramlatához tartozó filozófusokkal (Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Camus) szemben rámutat, hogy ugyan a külső mérce hiánya maximalizálja az egyénre nehezedő felelősséget, ám ez nem maradhat a magányos, izolált individuum terhe. A szerző „isteni ember”-koncepciója egy közösen hordozott felelősségi teret követel meg, amely azt is megkérdezi, hogy mit kell vállalnunk egymásért. A kötet végső tanulsága szerint a Nyugat csak úgy tud kilábalni a sodródásból, ha képes egy közös, ellenálló erkölcsi horizontot találni.

A kötetnek ezen a pontján a filozófus Gyurcsány Ferenc elköszön tőlünk, és visszaváltozik pragmatikus politikussá, hangsúlyozva, hogy az isteni ember nem elvont fogalom, hanem valóságformáló erő, akinek a nyugati civilizáció válságjeleire konkrét megoldási javaslatai vannak. Legfőbb problémának azt tartja, hogy a 20. század politikai intézményrendszere a posztmodern korszak kihívásait már nem tudja kezelni, globális és lokális szinten is elavulttá vált, bizonyos új funkcióknak egyáltalán nincs politikai intézménye, így ezek jogi vákuumba kerültek. Ezért megoldásként intézményi erőt, intézményi reformokat javasol.

Elsőként a nemzetállami kereteken túlmutató, globálisan szabályozatlan területeket veszi górcső alá: az adatot, a mesterséges intelligenciát és a biotechnológiát. Mivel a digitális korban az ember már nem állampolgárként, hanem adatnyomként létezik, a szerző a kiszolgáltatottság ellen decentralizált adatkezelést, adatszuverenitást, azaz személyes adattrezorokat szorgalmaz, ahol az ember őrzi magáról saját információit. Ezt egy Globális Adatjogi Egyezménnyel és a techóriások számára kötelező, rendszeres független adatetikai auditokkal bástyázná körül. Hasonlóan indokoltnak tart egy új nemzetközi biotechnológiai megállapodást, amely védi a test, a tudat, és a digitális identitás egységét, és tiltja az emberi adottságok kereskedelmi és diszkriminatív módosítását. Végül követeli a mesterséges intelligencia világos erkölcsi rendbe illesztését: a digitális döntéseket vissza kell vezetni az emberi felelősségi láncba, mert a kód nem állhat a közösség felett, és a technológia nem lehet végső mérce.

A szerző a tudomány, a kultúra, a művészet és az oktatás területén is független nemzetközi testületeket hozna létre. Ezek feladata többek között a kisebb kultúrák globális párbeszédének segítése és a kritikai médiatudatosság fejlesztése lenne, bevonva az oktatás anyagába az algoritmustorzítások felismerését is. Emellett létrehozna egy Nemzetközi Kulturális Válságalapot, amely háborús krízis esetén digitális mentési protokollokkal és erre a célra elkülönített forrásokkalóvná a veszélyeztetett értékeket.

Miközben az esszé mondanivalója mindvégig egyetemes, a két utolsó fejezetben Magyarország nevének említése nélkül tételesen sorra veszi azokat a problémás területeket, amelyek elengedhetetlenek a hazai demokrácia zavartalan működéséhez,és amelyeket már jól ismerünk korai tanulmányaiból, miniszterelnöki, majd pártelnöki programjaiból. Az egyik ilyen terület az esélykiegyenlítés, kiegészítve a hozzáférés igazságosságával. Mert ahogy pályafutása során többször is leírta: hiába vannak egyenlő jogaink, ha nincsenek egyenlő lehetőségeink. Az isteni emberben igazságosságot követel azért, hogy „az élet alapvető tereiből senki ne szoruljon ki, ne sodródjon a peremre, hanem tényleg jelen legyen saját életében: értsen, dönthessen, tanulhasson, gyógyulhasson, kapcsolódhasson” (462. o.). A szerző gyakorlati tanácsokkal és nemzetközi megoldásokkal alátámasztva veszi sorra azokat a területeket, ahol egy mindenkit megillető minimálrendszert kell létrehozni. Ennek ki kell terjednie a tudást biztosító oktatásra, a kapcsolati tőkét adó közösségi életre, valamint az egészségügy és a gondoskodás reformjára. Kiemelt figyelmet szentel a földrajzi determinizmus felszámolásának: a születési hely mint sorsalakító tényező nem gátolhatja a mobilitást. Ennek feltételeit részben a politikának, részben kollektív felelősségvállalás útján kell biztosítani.

Közismert, hogy a szerző egyik politikai ellenfele, Lázár János, 2014-ben az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsági ülésén szakmai támpontként ajánlotta a mindenkori magyar végrehajtó hatalom figyelmébe Gyurcsány Ferenc 2006. május 26-i első egyórás beszédének az államreformról és a közigazgatás strukturális átalakításáról szóló részeit.[8] A recenzió Lázár János akkori javaslatát azzal egészíti ki, hogy a kötet parlamentáris reformokkal kapcsolatos programjavaslatát (9. rész) szintén a mindenkori magyar kormányok kötelező olvasmányává tenné. Az esszének talán ez a legerősebb része, hiszen itt mutatkozik meg leginkább a szerző huszonöt éves szakmai rutinja, állam- és közigazgatási tudása, valamint kormányzati és parlamenti tapasztalata.

A szerző úgy látja, hogy a modern demokráciák két fontos pillére, a parlamentáris döntéshozatal és a demokratikus köznyilvánosság egyensúlya felbomlott. Részletekbe menő, alapos, konkrét, indoklással ellátott javaslatokat tesz arra, hogy a parlamentarizmus miként igazítható a posztmodern környezet megváltozott feltételeihez úgy, hogy megőrizze a demokratikus működés lényegi elemeit.

Ismét kormányzati reformpolitikájának tapasztalati kudarca köszön vissza, amikor megállapítja, hogy a 20. századi modern politikai intézmények már nem képesek kezelni a lassú, hosszú távra kiható stratégiai ügyeket. A modern állam működése rövid ciklusokra van bontva, választási periódusokra, negyedéves gazdasági mutatókra. Minden olyan döntés, amelynek a haszna hosszú évek múlva jelentkezik, mint például az energiaátmenet, a klímaváltozás, a demográfia, a technológiai átalakulás, az oktatás, az egészségügy átalakítása, valójában generációkra kiható döntés. „A politikus, aki ma költséget vállal egy húsz év múlva jelentkező nyereségért, kockázatot vállal a saját újraválaszthatóságával.” (383. o.)

Mivel a jelenlegi parlamenti napirend nem tesz különbséget a mély strukturális ügyek és a pillanatnyi botrányügyek között, kettős időkezelést és háromszintű jogalkotást javasol. A hosszú távú stratégiai törvények külön eljárásrendet, hatásvizsgálatokat és lehűlési időt kapnának, amelyek felett egy politikai többségtől független, minőségi kontrollt végző második kamara vagy ahhoz hasonló testület őrködne. A fő irányokat kijelölő kerettörvények a plenáris ülésen belül maradnának, visszaadva annak valódi politikai elszámoltatási funkcióját, míg a konkrét szakértelmet igénylő részlettörvények átkerülnének a kormányzati rendeletalkotásból a megerősített, önálló jogalkotási jogkörrel felruházott parlamenti bizottságokhoz.

A szerző a stratégiai kormányzás érdekében a választási ciklust hat-hét éves mandátumra növelné. A négyéves ciklus ugyanis egy olyan történelmi örökség, amelyet szűkebb állami feladatokhoz szabtak, miközben a jelentősebb, modern reformok végrehajtási ideje ma már öt-nyolc év. A jelenlegi, hagyományos struktúra mellett a kormányok csak túlélésre tudnak berendezkedni. A hosszabb ciklusnál természetesen az ellenőrzés intézményi rendszerét is erősítené a szerző. Ezzel párhuzamosan a képviselői felelősséget is kétirányúvá tenné: a kizárólagos pártlogika helyett a politikusok a helyi szinten működő Választói Tanácskozó Testületeken keresztül intézményesen és közvetlenül is elszámoltathatóvá válnának saját választóik felé.

A parlament működése felett a demokratikus köznyilvánosság feladata kontrollt gyakorolni, ezért a nyilvánosság a demokrácia egyik hatalmi ágának tekinthető.Ahogy láttuk, a posztmodern digitális korszakban a társadalom közös figyelme szétesett, ezért a szerző új állami feladatnak tartja a szabad, demokratikus köznyilvánosság működési feltételeinek a megteremtését. Elképzelése szerint az államnak olyan szabad, közös tereket kellene garantálnia, ahol a nézőpontok valóban találkoznak, a tájékozódást pedig nem a politikai logika irányítja.

A népképviseleti intézményrendszer átalakításának fenti víziója jól mutatja, hogy a szerző reformjavaslatokkal kezdte és reformjavaslatokkal is zárja le aktív politikai pályafutását. Negyedszázados politikusi tevékenységének vezérfonala mindvégig a magyar polgárosodás, a társadalom peremére szorult tömegek felemelése, a működőképes magyar demokrácia és a nyugatos, modern Magyarország megteremtése volt. Ezt a küldetést erősítette meg Az isteni ember című nagyesszéje is, amelyben már maga mögött hagyva a napi pártpolitikát, esszéíróként, elméleti szerzőként tért vissza a magyar közönséghez.Monumentális munkájának legnagyobb hatása és eredménye éppen az lenne, ha a könyvében felvetett témákról egy valódi, higgadt párbeszéd indulna el, amely közös gondolkodásra késztetné a kortárs hazai szellemi és politikai életet.

A szerző aktív politikusként elköszönt tőlünk, de mi még nem búcsúzhatunk el tőle, hiszen adósai vagyunk neki és saját magunknak is. „Nem az a kérdés, hogy mi itt vagyunk 1000 év óta. Kit érdekel? Itt leszünk-e egy nagy teljesítménnyel 500 év múlva is? A nemzeti létezésünket nem a múltból kell levezetni, hanem a jövőből kell megmondani azt, hogy most mit kell csinálni” – nyilatkozta nemrégiben.[9] Ezzel csak részben tudunk egyetérteni. Az egészséges jelen- és jövőkép feltétele ugyanis az egészséges múltszemlélet, és ez a magyar társadalomból éppen a szerzővel kapcsolatban hiányzik, hiszen a mai napig képtelen szabadulni a vele kapcsolatos tündérmeséktől és politikai mítoszoktól.

Mert ki is ez a Gyurcsány Ferenc? Ahogy ellenségei mondják, a „nemzet kerékkötője”, a „véreskezű”, a „trükköző”, a „kényszeres hazudozó”, a „nemzetrontó”, aki a „magyar demokrácia legnagyobb szégyene”? Vagy ahogy hívei látják, a „baloldal ikonja”, a „demokratikus Magyarország szimbóluma”? A Pentele híd, a Megyeri híd, a Kőröshegyi völgyhíd és autópályák építtetője, valamint több száz iskola, óvoda, középiskola korszerűsítője és akadálymentesítője? Az országtorta, az életkezdési támogatás (babakötvény), a patikaliberalizáció atyja, akinek köszönhetően ma benzinkutaknál és bevásárlóközpontokban is tudunk lázcsillapítókat vásárolni?

Mivel a politikai pályától visszavonult szerző eddigi tevékenységét már lehet történeti kontextusba állítani, itt az ideje, hogy a politológusok és zsurnaliszták után a történettudomány mélyebb, levéltári források alapján is tárgyilagosan dolgozni képes kutatói vegyék át személyének és politikai pályafutásának az értékelését. Kötelességünk ugyanis megszabadítani őt és korszakát a politikai mitológiától. Nem is elsősorban miatta, hanem saját magunk, az ország miatt. Mert Jászi Oszkár figyelmeztetése még mindig érvényes: „A tündérmese gyermeknek való, de egy országnak nem mese kell, hanem történelem!”[10]

[1] Van versenyképes alternatíva (Népszabadság, 1999. február 10.); MSZP-megújulás balról a közép felé (Népszabadság, 1999. május 29.); Tony Blair haragszik (Figyelő, 2000. április 27.); Magyarország mozdulatlan. A társadalmi szolidaritás esélyei és az elit újratermelése (Népszabadság, 2000. május 20.); A győzelemnél kevesebb (Népszabadság, 2000. november 16.); Az elveszett jólét nyomában (Magyar Hírlap, 2001. március 12.); Az Orbán-csomag. A Fideszt zavarja a csend (Népszabadság, 2001. október 13.); Az új szociáldemokrácia – avagy: milyen legyen a piacgazdaságra épülő európai demokratikus Magyarország? (Népszabadság, 2002. szeptember 23.); A polgári balközép (Népszabadság, 2003. február 5.); Merjünk baloldaliak lenni! (Mozgó Világ, 2004. április 3.); Útközben, Napvilág, Budapest, 2005, 136 oldal.

[2] Gyurcsány Ferenc: Az Orbán-csomag. A Fideszt zavarja a csend (Népszabadság, 2001. október 13.).

[3] Aksel Sandemose: En flyktning krysser sitt spor. Aschehoug, Oslo, 1933. Részletesen: Raáb Renáta: „Dánia az amatőrparadicsom” – A személyiségfejlődés a demokrácia alapja; interjú Dánia kulturális miniszterével (Ebbe Lundgaard), Népszabadság 1998. április 3.

[4] https://www.jewishnews.co.uk/teachers-urged-to-tackle-antisemitism-as-new-national-education-programme-launches/ https://www.thejc.com/tag/Antisemitism%20in%20schools

Luciana Clare Berger, brit politikus, 2025 óta a Lordok Házának tagja.

[5] Idézi Gabriela Moser: Der deutsche Bund 1830–1848. Deutschland zwischen Repression und Integration. Phil. Diss. Paris Lodron Universität, 1997, Salzburg. 142. o.

[6] Ultrahang Plusz, 2026. július 28.

[7] 2026. június 12-én, a Fülöp-szigetek függetlenségének emléknapján Manilában tömeges tüntetést tartottak a nemzeti szuverenitás védelmében. A demonstrálók az Egyesült Államok Fülöp-szigeteki katonai jelenléte, valamint az ország erőforrásainak közvetlen amerikai érdekekért való kiaknázása ellen tiltakoztak. https://www.youtube.com/watch?v=2EaqN-ddr6M

[8] https://24.hu/belfold/2014/07/24/az-oszodi-beszedet-meltatta-lazar-janos/: 2014. július 10.: „Most, amikor meg kellett csinálni ezt a minisztériumot, akkor elolvastam Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr balatonőszödi beszédét, mind a két részletet, nemcsak azt a minimális részt, ami nyilvánosságra került, hanem amiben az állam átalakításáról beszélt, rendkívüli tanulságokkal szolgált, teszem hozzá – ennyi év távlatából, némi higgadtsággal kezelve a helyzetet –, nagyon tanulságos, lehetne belőle sok mindent figyelmébe ajánlani a mindenkori kormányzóknak, már akik az országot kormányozzák. Csak azért mondom, hogy időről időre pártállástól függetlenül felmerül az, hogy mi is a kormányzás.”

[9] Ultrahang Plusz, 2026. július 28.

[10] Elemér Oszkár (Jászi Oszkár): Görgey Arthur 1848–49-ben. A történelmi kritika eredményeinek rövid összefoglalása. Franklin-Társulat, Budapest, 1896. 7. o.

(Megjelent a Mozgó Világ 2026 októberi számában – nyitókép: marketingprofesszorok.hu)