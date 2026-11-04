A gimnázium második évének végén döntöttem el, hogy drámaíró leszek, és mivel abból eleinte biztosan nem lehet megélni, polgári foglalkozásom a dramaturg lesz. Nem mintha pontosan tudtam volna, mi az, hogy dramaturg, de szépen hangzott. Anyám, az egykori színésznő azt állította, hogy a diplomamunkáját Lessing Hamburgi dramaturgiájából írta – a dolgozata a háború alatt elveszett mindenféle más dolgokkal együtt –, és hogy az micsoda csodálatos könyv, majd én is elolvasom egyszer, amikor tudok már annyira németül. (Valóban nem volt még magyar fordítása 1962-ben.)

Döntésemet komolyan vettem, megtakarított pénzemből és szülői segítségből vettem egy használt Rheinmetall táskagépet, hiszen egy drámaírónak tudnia kell gépelni – ma is megvan –, és nekiálltam első darabom megírásának; nyár végére be is fejeztem. Apám látta, hogy elhatározásom végleges, és szólt Gács Lászlónak, a Rádió éppen leváltott elnökének, akit a mozgalomból ismert, intézze el nekem egy hónapra a belépőt, hogy láthassam, hogyan készülnek a hangjátékok. Színházba már csak azért sem óhajtottam bejárni, mert nyári szünet volt éppen. A rádióbelépőt megkaptam, a titkárnő, akitől átvettem, azt mondta, nézzem meg a Pagodában kifüggesztett táblán, mikor melyik stúdióban van próba vagy felvétel, és kéredzkedjem be. Így is történt. Mindenhová bemehettem, ahová csak kedvem támadt. Járkáltam és ácsorogtam a zsúfolt Pagodában, megbámulhattam a híres színészeket, ücsöröghettem a technikai helyiségekben, nézhettem próbát és felvételt egyaránt. Cserés Miklós doktor és Barlay Gusztáv jó pár felvételén ott lehettem, Hámor János főtechnikus nagy rutinnal kezelte a hatalmas stúdiómagnót. Elképedtem, mennyire profik a színészek, milyen nagyszerűen tudnak beszélni és rögtönözni. Örkényi Évát és az akkor már nagyon beteg Pálos Györgyöt több felvétel alkalmával is megcsodálhattam.

1970 tavaszán Hárs István alelnök, akit apám szintén ismert, az új épületben az irodájában fogadott. Előzőleg megkapta az önéletrajzomat, és a beszélgetésből kiderült, hogy át is futotta. Túl sok minden nem volt benne, de az már szerepelt, hogy tudok szerbül, oroszul és lengyelül. Kérdezte, mit szeretnék csinálni. Mondtam, a dramaturgiára vagy az Irodalmi Osztályra szeretnék kerülni. Hárs elvtárs közölte, hogy azt nem lehet. Kérdeztem, miért nem. Mert oda csak béemeseket vesznek fel. Meglepődtem. Hárs elvtárs azt javasolta, hogy ezekkel a nyelvekkel menjek inkább a külpolitikai rovatba. Miért, érdeklődtem, ott nem kell béemesnek lenni? Ott nem kell, mondta, ott maguktól is azt írják, amit muszáj.

Ha ez ennyire humoros hely, gondoltam, akkor megpróbálom. Így kerültem a külpolitikai rovatba újságíró-gyakornoknak, egy évre szólt a szerződésem. Egész nyáron a szocialista országok gazdaságát tanulmányoztam, hogy tisztességgel végezhessem a dolgomat. Lengyelországban az egy hónapos turistautam alkalmával vettem egy vaskos könyvet, Rocznik Statysticzny 1970, vagyis Statisztikai Évkönyv, tele volt hamis adatokkal, mint minden statisztika, de azért néhol, ha nagyon odafigyelt az ember, láthatóvá vált, hogy a lengyel gazdaság romokban hever, amit a nép szűkölködését látva amúgy is tapasztaltam.

Az volt a gyakorlat, hogy a külpolitikai rovat, amely elegáns helynek számított, az újoncot öt hónapra berakta a kevésbé elegánsnak számító hírszerkesztésbe, tanulja nulláról a szakmát. Eleinte a Majak, a BBC és a Voice of America hírperiódusait kellett meghallgatnom óránként, ezekből, ha valami érdekeset hallottam, hírt kellett diktálnom a gépírónőnek, ő beadta a turnusvezetőnek, aki persze egytől egyig kirostálta őket. Nem nagyon tudtam még angolul, nem volt könnyű a feladat. A Voice of America hagyján, ők nem csak a Special English adásaikban beszéltek lassan, de a BBC nem törődött velem, hadartak, ahogy szoktak. Volt egy velem egykorú srác, vele jól lehetett beszélgetni: Lindner András, a sakknagymester Lindner László fia. Megfordult ott a szintén velem egykorú Győri Sándor, közgázt végzett, és az MTI-be vették fel; előbb-utóbb megkérdezte, szerintem vannak-e közös ismerőseink. Eljutottunk Reich Tamáshoz. Mondtam, az én házamban lakik. Győri Sanyi szeme még nagyobbra kerekült a szemüvege alatt: az nem lehet, mert az én házamban lakik. Nagy nehezen kiderült, hogy egy házban lakunk, ő a negyediken a nagyudvarban, én a harmadikon a kisudvarban. Elővettük a személyi igazolványainkat, és tényleg. Az ő mamája és az én mamám jóban is voltak, de mi sose találkoztunk, nagy ház. A mamájáról annyit, hogy árnyékban maradva ő beszélt a legintelligensebben Gazdag Gyula későbbi dokumentumfilmjében, az Auschwitzról szóló Társasutazásban.

A két rovat éppen költözött a jobb oldali szárnyépület második emeletéről a főépület első emeletére, nem sok hasznomat vették a cipekedésben, nekem még nem voltak cuccaim.

Valamikor október végén, még a régi szárnyban, az este tíz órás hírperiódus után lementem a Pagodába enni valamit. Egyetlen állópultnál volt hely, két melós iszogatott épp valamit, oda vittem a virslimet. Egyszerre odajött Latinovits a kávéjával, meg se nézett minket magának, de elkezdte mondani, miért rosszak Jancsó Miklós filmjei. Én lehajtottam a fejemet a megtiszteltetéstől, a két melós értetlenül hallgatta. Latinovits mondta, mondta, és olyan fantasztikusan tömör és pontos esztétikai-filozófiai-színművészeti kiselőadást tartott az életműről, amilyet életemben nem hallottam se Jancsóról, se más filmrendezőről sem azelőtt, sem azután. Kihörpintette a kávéját, és elment, be az épületbe. Andrzej Wajda sok évvel később nekem, a corvinás szerkesztőnek írt egy féloldalas látomást Jancsó filmjeiről, lényegében ugyanazt, amit Latinovits kifejtett. A képen sívó homok. A kamera felől jobbra egyszerre egy alak lép be nekünk háttal, lassan lépdel, sietni kezd, majd futásnak ered. Benyúlik lassan baloldalt egy puskacső a képbe, eldördül a lövés, az alak a távolban felbukik. Csönd, puszta. Az áldozatnak nem látjuk az arcát.

Néha be-belátogattam jövendő rovatomba, ők mondták, hogy ismerkedjünk egy kicsit. Egyik késő délután megkérdezték, tudok-e róla, hogy másnap párttaggyűlés lesz. Kijelentettem, hogy nem vagyok párttag, és csak akkor leszek, amikor lábbal visznek kifelé. Aztán visszamentem a hírszerkesztésbe. Este tíz körül beállított a külpolitikai rovatból Szécsi Éva, beszélni akart velem. Én nem tudom, mondta, hogy maga ki fia-bornya, nyilván nem véletlenül került ide, de ha meg akar melegedni, ilyeneket ne mondjon, mert nyugodt lehet, hogy már fel van jelentve. Valóban, másnap reggel hívatott a PAF főnöke, Kulcsár Ferenc, és letolt. Csodáltam, hogy nem rúgtak ki. Ők se tudták, kinek a fia-bornyaként kerültem abba az elit rovatba, és óvatosak voltak.

Novemberben beosztottak ügyeletes hírszerkesztőnek, és mert úgy találták, hogy nem vagyok teljesen hülye, kezdtek visszaköszönni. Hamar rájöttem, hogy a turnusvezetők közül kivel jó és kivel rossz dolgozni. A legokosabb P. Szabó volt, a legszórakozottabb szegény Forgács. Gimnáziumi osztálytársam, Bolgár György volt a hírszerkesztésben a legfiatalabb, hozzám képest veterán, mert őt rögtön felvették a közgázra, ahol négy évig tartott a képzés, úgyhogy már két éve dolgozott a Rádióban.

Spiró György (24.hu)

A hét valamennyi munkanapján, hétfőtől szombatig az erre a célra kijelölt ügyeletes reggeli hírszerkesztőt kocsi vitte be hajnalban a Rádióba, hogy a katonai lehallgatás által éjjel telexen megküldött hosszú slejfni alapján hat-hét oldalas összefoglalót diktáljon le az ügyeletes gépírónőnek, aki hat példányt tudott befűzni a gépbe. A slejfnire a Szabad Európa Rádió előző napi magyar tárgyú értesülései voltak leírva. Ezt az általunk gyártott összefoglalót reggel hétig a Politikai Bizottság megfelelő tagjainak asztalára tették; Kádár János is ezt kapta. A Szabad Európának nem volt magyarországi tudósítója, magyar tárgyú hírek nemigen szerepeltek a világsajtóban, nálunk béke volt és nyugalom. A kevéssé tartalmas anyagot óhatatlanul tovább szűrtük, vagyis szegényítettük a rövidítéseinkkel, úgyhogy a párt- és állami vezetőink a töredékét sem kapták meg az aktuális magyarországi információkból annak, amihez a Népszabadságban, a többi magyar újságban és a Rádióban és Televízióban hozzájuthattak volna. A magyar médiát nem volt idejük követni, a saját sajtójuk helyett csak a Szabad Európának hittek, és annak alapján hozták meg a döntéseiket, amit mi reggelente hat-hét oldalon lediktáltunk. Eltűnődtem, vajon más országokban, más rendszerekben is ilyen összefoglalók alapján működnek-e a döntéshozók. Arra tippeltem, hogy igen. Azóta egyre kevesebb a kétségem efelől.

December végén kitört a lengyel balhé, leváltották Gomułkát, Edward Gierek lett a LEMP főtitkára, a hosszú hullámú adón este otthon egyenesben hallgattam a beszédét. Másnap reggel beugrottam a külpolitikai rovatba, és mondtam, hogy előző este fontos beszédet hallottam. Írja meg, mondta a főnök, Vámos Ignác. Megírtam emlékezetből. Közben kiderült, hogy a Rádióban valaki este felvette a Gierek-beszédet, bár nem tudott lengyelül. Elkértem a felvételt, ellenőriztem a kivonatomat, stimmelt. Az MTI nem adta ki, annyira embargós anyag volt. A reggeli lapindítóra engem is behívtak Kulcsár elvtárshoz, és úgy döntöttek, olvassam be az anyagot a Déli Krónikában. Megtettem. Őrült balhé lett belőle, letelefonáltak a párközpontból, hogyhogy embargós anyagot kommentáltunk, mit képzelünk magunkról! Csakhogy az MTI nem adta ki embargósan sem, úgyhogy mi nem adtunk le semmiféle embargós anyagot. De hiszen az MTI tudósítója még nem is adott róla anyagot, mit művel a Rádió?!! Hát az az MTI baja, hogy nincs nekik anyaguk. Este megint összeült a főnökség, és a rovat dicséretet kapott, mert egy teljes nappal megelőztük az MTI-t.

Nem kellett az öt hónapot kitöltenem a hírszerkesztésben, januártól már a saját rovatomban dolgozhattam, írhattam, sőt a saját hangomon olvashattam fel a kommentárjaimat attól kezdve.

Fischer Sándor tanár úr, a helyes beszéd nagyszerű oktatója heti egyszer jó egy órát gyötört, tovább és alaposabban, mint a rovat többi tagját, mert mindenáron bemondót akart faragni belőlem, csak az „s” hangjaimmal nem volt megelégedve, azt mondta, orosz hangot ejtek. Furcsálltam a dolgot, de a hangomat magnóról meghallgatva igazat kellett adnom neki. Nem tudtam kijavítani az „s”-emet, és nem lettem bemondó.

A bemondóktól rengeteget tanultam, különösen Dömök Gábortól, akinek a felesége annak a helyes technikuslánynak volt a nővére, akinek udvarolni kezdtem, és akinek a társaságában Dömökék kelenföldi lakótelepi lakásában is megfordultam párszor. Dömök tanított meg rá, hogyan kell csaknem harmadával gyorsabban felolvasni egy szöveget, mint normálisan. Nem hadarni kell, kicsit gyorsabban ki lehet persze ejteni a szavakat, ám a szóközök csöndjeit továbbra is szigorúan betartva. Túl rövid szövegnél ugyanez a helyzet, el lehet húzni a szavakat, de a szóköz időtartama feltétlenül maradjon meg. Sem egyik, sem másik esetben nem érzékel a hallgató semmit. A szünet a lényeg. Tőle, Egressy Gábortól és a veterán Körmendy Laci bácsitól lestem el, ami aztán szinte másodpercre mindig stimmelt, hogy tizenegy sor egy perc még párbeszédes szövegben is, függetlenül attól, hosszú-e a szereplő megszólalása vagy rövid. Nem árt, ha egy drámaíró tudja, mi mennyi.

Csuda történeteket meséltek a Rádió történetéből, Körmendy például úgy olvasta be 56. november 4-e után a híreket, hogy két géppisztolyos katona tartotta a fejének a kibiztosított fegyvert; egyet bakizik, és már nem is él. Művelt, bölcs, higgadt emberek, az idegeik nyilván romokban, és gyönyörű volt az orgánumuk.

Jugoszláviában is kitört a válság, azt is én kommentáltam. Szerencsém volt, hogy a csehszlovákokkal Somogyi Nóra foglalkozott, azt a bajt megúsztam, az oroszokra pedig ott volt a tudósító Kulcsár István, akit akkoriban személyesen még nem ismertem; nekem a többi szocialista ország jutott. A hangommal és a stílusommal meg voltak elégedve.

Amikor közeledett a szerződésem vége, behívott a félkarú Szabó, a Krónika-főnök, ott volt a PAF vezetője, Kulcsár elvtárs és Vámos Ignác, a rovatvezetőm. Ünnepélyesen közölték, hogy véglegesítenek. Meglepetésükre azt feleltem, hogy köszönöm, de elmegyek. Hogyhogy? Hát, én drámákat írok, és ahhoz sok idő kell. A külpolitikai újságírás is egész embert kíván. Úgyhogy én inkább elbújok egy kiadóban, és írom a darabjaimat.

Nem hitték el, hogy a döntésem komoly, azt hitték, hogy zsarolom őket. Beígérték az éppen létesítendő varsói tudósítói állást. Biztosítottak, hogy nem kell a négy évet kitöltenem, két év múlva mehetek Londonba, de én nem hajlottam a jó szóra.

A szerződésem lejárta után is vissza-visszajártam, Szabó Erzsikénél, a rovat termetes titkárnőjénél gépeltettem a drámáimat évekig, leadta a nevemet a portán, és felvihettem az anyagot. Ketten is a barátaim lettek a rovatból, Szécsi Éva és Lipovecz Iván. A dramaturgiát vezető Maráz László és a dramaturg Mesterházy Márton kelet-európai hangjátékokat adtak lektorálásra, iszonyúan jól fizettek egy-egy tíz-húsz soros tartalmi összefoglalást. Mesterházynak nyersfordításokat, majd műfordításokat is készíthettem lengyelből, szerbhorvátból, makedónból és csehből; a műfordítást majdnem olyan jól fizették, mint az eredeti hangjátékokat. Ötven százalékot az ismétlések után is utaltak, és a sikeres felvételeket gyakran ismételték. Sok író élt azokban az időkben szinte kizárólag a Rádióból. Marci, akivel jó viszonyba keveredtem, szorgalmazta, hogy írjak saját hangjátékokat, de sajnálatosan lassan ébredtem rá, milyen nagyszerű műfaj. Így is írtam a nyolcvanas évek közepétől néhány rövid darabot, némelyiket Székely Gábor rendezte meg remek színészekkel. Marci volt a dramaturgja a drámáimból készült hangjátékoknak a kilencvenes években. Mindenáron meg akarta csinálni a Hannibál című darabomat, és kihajtotta belőlem a húzásokat. Közel húsz szerep, mind férfi, én magam se tudtam, amikor leadták, melyik hang kicsoda.

Az Árpádház című darabomból Vak Béla címmel 95-ben írtam hangjátékot. Habsburg Ottó fia adta át a magyar királyokról szóló pályázat díjait; tűnődtem, illik-e ilyesmit elfogadni a Magyar Rádió dísztermében, végül mégis átvettem. A Vak Bélát a Rádió belső terjesztésű újságjában Sumonyi Papp Zoltán, régi ismerősöm kiszerkesztette a csúnya (mellesleg a hangjátékból kihúzott) kifejezései miatt. Ezt az anyagot átvette a Hócipőben általános iskolai padtársam, Farkasházy Tivadar, ebből pedig lett egy nevezetes Torgyán-interpelláció a parlamentben, amely után sokan melegen gratuláltak a Kossuth-díjamhoz, noha nem kaptam meg akkor, de Petri és Esterházy, a friss Kossuth-díjasok társaságában szidalmazott engem is a tekintetes ügyvéd úr.

A Honderű és a Szappanopera volt az utolsó rádióra alkalmazott művem 98-ban, Varsányi Anikó rendezte mindkettőt, Básti Julival és Kaszás Attilával a Szappanoperában. A Honderű női szerepét Tolnay Klári játszotta, akire eredetileg írtam (a Kamaraszínházban később Törőcsik Mari játszotta el). Sinkovits Imre, Kállay Ferenc, Görög László és Mádi Szabó is játszott benne, az utóbbit már 62-ben láthattam a technikai helyiségekből.

Itt zárult be a kör. Később az ismétlések jogdíja miatt leveleztem az illetékesekkel, nem is mindig sikertelenül, a néhány száz forintos összeg olykor néhány ezerre feltornászhatónak bizonyult. (A műveim tévés felvételeinek ismétlésére hatszáz-hétszáz forintot szoktak fizetni, ott hiába követelőztem.)

Amióta nem ismétlik a műveimet, azóta nem kell velük leveleznem.

A rádiózáshoz lett még némi közöm, hétfőnként Szénási Sándorral és Hatos Pállal ismereteket terjesztettem a Klubrádióban három évig, 2025 májusában fejeztük be. Kemény meló az ilyen, hetente kollokvál az ember új anyagból több tízezer vizsgáztató előtt. Állami feladat voltaképpen – a Klubrádió magánadó, és épp hogy létezett.

(Megjelent a Mozgó Világ 2026 októberi számában – nyitókép: a Magyar Rádió Pagodája, Wikipédia)