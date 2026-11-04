Fekő Ádám

Karsai László történész, a magyarországi holokauszt és a 20. századi magyar történelem ismert kutatója évtizedek óta foglalkozik a zsidóüldözés, a holokauszt, valamint a Horthy-korszak történetével. Pályája során rendszeresen bírálta a történelmi múlt politikai célú átértelmezését, és a Terror Háza Múzeum történetábrázolásával kapcsolatban is több alkalommal élesen kritikus álláspontot fogalmazott meg. Schmidt Mária munkásságát és a múzeum emlékezetpolitikai szerepét régóta figyelemmel kíséri, így vele nemcsak a Terror Háza vitatott történelmi narratívájáról, hanem arról is beszélgettünk, hogyan alakult a magyar emlékezetpolitika az elmúlt évtizedekben.

– Tulajdonképpen az első pillanatban komoly kritikával illette a Terror Házát, illetve azt, ahogy bemutatja a múltat. Megállja a helyét az, amit 2002-ben mondott?

– Ha az általános emlékezetpolitikai helyzetet próbálom visszatekintve értékelni, akkor most rosszabb a helyzet. De én nem 2002-ben kezdtem bírálni Schmidt Máriát, hanem már 1990-ben. Korábban közeli barátom volt, és amikor megjelent a Központi Zsidó Tanácsról szóló könyve, felhívott, és hosszan könyörgött, hogy írjak róla recenziót. Ez volt benne az első nagy csalódásom, és nemcsak a könyve: miután megjelent a meglehetősen éles bírálatom, már nem köszönt. Hogy ki hogy bírja a bírálatot, az jellem kérdése is, és ő nagyon rosszul bírja. Amikor az 1990-es évek elején elkezdett beleállni a Horthy-rehabilitációba és történelmet hamisítani, már állandóan bíráltam, hiszen nagyon jó érzékkel jött rá, hogy a jobboldalon, főleg a szélsőjobboldalon valamennyire tekintélyes és a szakma által elfogadott történész nincs. Ő ebbe a vákuumba ugrott bele, és sikeresen tévesztette meg a Fidesz vezetőit azzal kapcsolatban, hogy ő komolyan vehető ideológus és történész. Szerintem az elmúlt huszonöt-harminc évben nem nagyon fordult meg levéltárban.

– Mi a megítélése, opportunista húzás volt Schmidttől beállni ebbe, vagy van mögötte őszinte meggyőződés is?

– Szerintem számára nem létezik kételkedés, esetleg az a kérdés, hogy lehetne-e jobban csinálni valamit. Rendkívül erőszakos és karrierista, aki nagyon szereti a hatalmat és a pénzt, ennek pedig mindent hajlandó alárendelni. Schmidt Mária esetében mindig az aktuális hatalomhoz való igazodásról beszélünk. Ahogy 1990 előtt, finoman fogalmazva is, nagyon csendben volt, és igyekezett távol tartani magát a Kádár-ellenes értelmiségtől. Amikor megtalálta a posztját, és az 1945 és 1990 közötti, általa mindig monolit tömbnek tekintett évtizedeket már szabadon lehetett bírálni, akkor eldöntötte, hogy ő lesz a 20. század jobboldali történelemszemléletének az apostola. 1992-ben már teljes mellszélességgel dobta be magát a Horthy-rehabilitációba, 1993-ban már ő volt az egyetlen komolyan vehetőnek gondolt magyar történész, aki Horthy Miklós újratemetésénél hosszan hazudozta, hogy Horthy 1944. július 2-ig semmit nem tudott arról, mi történik Európa-szerte a zsidókkal, de amikor a menye elétette az auschwitzi jegyzőkönyveket, akkor azonnal az asztalra csapott, és leállította a deportálásokat. Ez a kedvenc központi mítosza a Horthy-rehabilitálóknak, eszerint valójában a budapesti zsidók megmentőjéről van szó. Szó sem essen a zsidótörvényekről, a második világháborúba való belépésünkről vagy arról, hogy Magyarország nemcsak áldozata volt a náci megszállásnak, ahogy azt a Szabadság téri emlékmű is üzeni. Mellesleg egyedül ő védelmezte a történészszakmából azt az emlékművet, még az akkori legfontosabb csatlósa, Gerő András is bírálta az a szoborszerűséget és azt, amit szimbolizált. Tehát ezt Schmidt megrendelésre tette, és ráégett ez a szerep, és most, ahogy hallom, az elmúlt hónapokban értetlenkedik azon, hogy mi a baj a Terror Házával. Ezek szerint a 2002-es megnyitás után az Ungváry Krisztián, Randolph Braham, Varga László vagy szerénytelenségem által megfogalmazott nagyon-nagyon sok bírálatból semmit nem értett meg? Vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyta.

– Ön melyikre tippel?

– Arra, hogy készült ő ezekre a bírálatokra, és azt hiszem, alaposan megértette az első és mostanáig az egyetlen kudarcának tanulságait. 1998-ban, az első Orbán-kormány megalakulása után hivatalosan is felkérték, hogy Auschwitzban a magyar holokausztnak emléket állító 18-as számú barakkban akkor látható kiállítás helyett alkosson egy újat. Ez jogos volt, tényleg voltak bajok azzal a kiállítással, hiszen ott például a nácik ellenségei és a holokauszt áldozatai közt szerepelt Bajcsy-Zsilinszky Endre és Ravasz László református püspök is, pedig rájuk még a legnagyobb ellenségeik sem mondhatták, hogy zsidók. Tehát Schmidt feladata egy új kiállítás elkészítése lett volna. Összefogott Ihász Istvánnal, a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusával, és csináltak egy tárgyi tévedésektől hemzsegő, antiszemita felhangokkal kevert, nagyon primitív történelemhamisító forgatókönyvet. Ez – az ő döbbenetére is – szakmai kezekbe került, Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz vezetője felkért engem és néhány kollégámat, hogy olvassuk el az anyagot. Talán negyven oldal volt, nagyjából negyvenegy oldalas hibajegyzéket és bírálatot írtunk róla. Ez a bírálat kikerült a Mazsihisztől, és a Népszabadságban jelent meg a bírálatból az a mondatom, hogy ha ez a kiállítás megvalósulna, akkor 1945 óta először Auschwitzban zsidózni fognak, amiből óriási botrány lesz Jeruzsálemtől New Yorkig és Párizsig. A cikk megjelenése után Orbán Viktor normális dolgot mondott: hogy ameddig a történészek között nem lesz egyetértés, addig nem lesz állandó kiállítás Auschwitzban. El lehet képzelni, hogyan néz ki Schmidt Mária esetében ez az egyetértés. De később már megoldotta: amikor a Terror Házát csinálta, kimondta, és azóta is tartja, hogy soha senkinek nem mutatja meg a kiállításterveit és forgatókönyveit. Ez az alapelve: csinál kiállítást, senki olyat nem kérdez meg, akit nem ő szerződtetett, és nem ő utasítja, hanem majd a megnyitás után meg lehet nézni. Ez a szakma minden elvével ellenkezik. Ez volt a tervezett Sorsok Házának a tartalommal való megtöltésének az akadálya: ha valaki látta a forgatókönyvet erről, mindig bírálatok érkeztek, Schmidt pedig visszatáncolt. De a Terror Háza tervezett tartalmát senki nem ismerte, jobban őrizték a kiállítás forgatókönyvét, mint a NASA rakétáinak indítókulcsát.

Karsai László

– Az elmúlt években elég sok Terror Házához hasonló múzeumban voltam, és azért abban a térségben, amelynek Magyarország is a része, eléggé szeretik elkenni a helyiek felelősségét a holokausztban. Ennek a családnak a része a Terror Háza, vagy kiemelkedő teljesítmény tudott lenni még történelemhamisításban is?

– Ha Kelet-Európát a Baltikumtól az Adriáig vesszük, akkor azt kell mondjam, ez nagyon általános. Az Elbától keletre a történelmi múlttal való szembenézés mindenhol nagyon fájdalmas, és sajnos azt kell mondjam, hogy nem nagyon megy. Mondok egy konkrét példát: Magyarországon még a 2010-es évek hajnalán vendégeskedett az elismert történész, Anne Applebaum. Kovács M. Mária és én a CEU-n fogadtuk őt, és a beszélgetés során merészeltünk többek közt a Terror Házára kritikai megjegyzést tenni. Megfagyott a levegő: ez az értelmes, nemzetközileg elismert, a Gulagról már jó és hasznos könyveket írt történész egyszerűen nem volt hajlandó meghallgatni az érveinket, mert ő azon a véleményen volt, hogy az a legfontosabb az, hogy beszéljünk a kommunista diktatúráról, a Terror Háza pedig ezt teszi, és jól és hatásosan. Gyorsan véget ért a beszélgetés. Lengyelországban annyival rosszabb a helyzet Magyarországnál, hogy ott 2018 óta él az a törvény, hogy aki a holokausztban való lengyel részvételről mer beszélni, azt három év börtön fenyegeti. Tudomásom szerint ez a törvény érvényben van, de még egyetlen történész sem csuktak le, aki például lengyel kollaboránsokról, zsidókat feljelentőkről, kirablókról ír. Sajnos nem tudom megállni, hogy ne jegyezzem meg, hogy ahol egyáltalán beszélnek a helyi zsidó lakosság eltűnéséről, ott általában azt hangoztatják, hogy erről a német megszállók tehetnek. Sajnos a német történész kollégák egy része ebben bűnsegédi bűnrészes. Jó pár évvel ezelőtt lefordítottam Jan Grabowski kiváló lengyel történész egyik cikkét, a Haarecben jelent meg eredetileg, magyarul pedig az Élet és Irodalomban. Grabowski elmondta, hogy részt vett egy németországi történészkonferencián, ahol a német kollégák azt mondták, senki ne szóljon egy szót sem helyi együttműködőkről, kollaboránsokról, mert mindenről a német megszállók tehetnek, és szó sem lehet arról, hogy elhárítsák a németekről a felelősséget. Grabowskiék ott próbáltak szólni, hogy ez nemcsak nem igaz, de nagyon veszélyes, hiszen a Schmidt Máriákhoz hasonlók kezére játszik. A német történészek körében sajnos nagyon népszerű, hogy „üssetek meg, szórjunk hamut a fejünkre, mi tehetünk mindenről, már a nagyszüleink is vérgőzös agyú antiszemiták voltak”. De hát meg kell érteni ezt, ez egy óriási és nagyon népszerű hazugság.

– Érthető, hiszen mindenki másról leveszi a történelmi terhet ez a népszerű hazugság.

– A Terror Házáról olvastam olyan cikket, ami azt állította, hogy csak azért népszerű, mert odaviszik a diákokat az iskolák. De ez valójában az igazságnak csak egy része. Sokkal kellemesebb olyan kiállítást nézni, ahol a magyar néző is azzal szembesül, hogy mi ártatlanok vagyunk, és csak egy maroknyi nyilas kollaboráns volt. A nyilas hatalomátvétel előtti időszak nincs is bemutatva a Terror Házában, szó sincs arról, hogy 1944-ben 437 ezer zsidót deportáltak még a nyilas hatalomátvétel előtt. Majd a nyilasok átöltöznek ávéhásnak, és jön a terror bemutatása, most már a szovjet megszállók nyomnak el minket. 1956-ban a pesti srácok lázadnak fel, de arról, hogy közben volt baloldali, liberális, konzervatív, antiszemita ellenzéke is a Rákosi-rendszernek, arról nem esik szó. Persze miért is törekednének árnyaltan bemutatni az 1945 utáni múltunkat? Itt egységes terrorista rendszer van, Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Péter Gábor éppúgy jár térdig a vérben és agyvelőben, mint Kádár János. Az, hogy Kádár János az 1970-es években olyan népszerű volt, hogy ha elnökválasztást tartottak volna, több jelölt mellett is fölényesen győzött volna, megint csak nem került bemutatásra. Ráadásul, ha egy kiállítás vagy egy könyv értékét csak az adja meg, hogy hányan látogatják, hányan vásárolják meg, akkor a McDonald’s a szakácsművészet csúcsa. Ebben a múzeumban a látogató kicsit kényelmesen, kellemesen borzongva gondolhat bele, hogy milyen borzasztóak voltak „ők”, és „mi” milyen ártatlan áldozatok vagyunk. Schmidt Máriának pénz, paripa, fegyver állt a rendelkezésére, és öntötte ezt a népszerű hazugságot, amit jó hallgatni és nézni, ráadásul érdekesen és jól van előadva. Már a belépés is hatásos, hiszen ott van egy nagy épület udvarán egy tank. Ez már mellbe vágja a látogatót, és ahogy végigvezet különböző termeken, már alig tűnik fel, hogy a huszonhat teremből összesen három szól az 1945 előtti eseményekről. Ez olyan aránytalanság és pártpropaganda, ami sehogy sem védhető. Legalább azt be kellett volna mutatni, hogy az 1945 és 1964 közti időszakban a népbíróságok által halálra ítéltek és kivégzettek és az internálótáborokban és a börtönökben meghaltak és az 1956-os sortüzek áldozatait, mindenkit összeadunk, akkor ebben a kilenc évben összesen háromezer ember halt meg, pusztult el. Ennek a háromszorosát ölték meg a magyar zsidók közül Auschwitzban egyetlen napon 1944 tavaszán–nyarán. Félreértés ne essék, nem sírom vissza a Kádár- és pláne nem a Rákosi-rendszert, de azért talán megmutathattak volna kicsit többet a munkásnyomorról, parasztnyomorról, a Horthy-rendszer nacionalizmusáról, vagy hogy hogyan kerültünk bele a második világháborúba, ahol zömmel Horthy Miklós hibájából elpusztult egymillió ember. Ezeket mind kihagyja, és csak egy szörnyűséges Rákosi–Kádár-rendszerről beszél. Bármilyen hatékonyan mutatja meg, ez egy alapvető hazugság.

– Élő emlékem középiskolából, hogy egy nácigyanús úriember vezetett minket végig a kiállításon, és már az első termeknél úgy beszélt, hogy azért értsük, hogy ez „nem olyan fontos”. Ugyanakkor nagyon hatásos volt az egész. Ön szerint abba a fajta kivitelezésbe, amiben a Terror Háza utazik, bele van kódolva a szakmaiatlanság, vagy azért meg lehet csinálni ezt sokkolónak és igaznak is?

– Lehet olyan kiállításrendezőket, kurátorokat, történészeket találni, akik nem hazudnak. Elég sok holokausztkiállítást láttam világszerte, volt, amelyik tetszett, és volt, ahonnan felháborodva jöttem ki. De egy jó kiállításnak is meg kell újulnia, a Terror Háza megnyitása idején még sehol nem volt a digitális technika vagy a mesterséges intelligencia, ahogy az interaktivitás sem volt követelmény. De épp ezért veszélyes a Terror Háza: a saját üzeneteit nagyon hatékonyan közvetíti. Nekem is van személyes látogatási élményem: Randolph Braham professzor 2002 februárjában épp Budapesten volt, és megkérdezte, hogy be tudnám-e vinni a Terror Házába, mert ő akkor már régóta nem állt szóba Schmidt Máriával. Végül találtam megoldást, az egyik fiam barátja az egyetem mellett teremőrködött ott, Varga Lászlóval, Budapest Főváros Levéltára volt főigazgatójával minket hármunkat „belopott” oda. Mellénk állt egy ott dolgozó fiatalember, hogy ő majd segít elmagyarázni, amit látunk. Próbáltuk lebeszélni azzal, hogy valahogy majd csak eligazodunk, de csak ott tudtuk leállítani, amikor Varga Laci felháborodva rámutatott az akasztófára, én meg elkezdtem a fiatalembernek magyarázni, hogy ezen speciel embert felakasztani miért nem lehet. Először nem értette, de mondtam, hogy mi hiányzik technikailag itt egy akasztáshoz. Erre otthagyott minket, de ez volt az egyetlen derűs része a látogatásnak. Amikor néztük az áldozatok és az elkövetők fényképeit, ott is találtunk egy csomó hibát. Azért, mert Schmidt Mária tájékozatlan, és fogalma sem volt róla, kiket tesz ki, azon túl, hogy arra törekedett, hogy az SZDSZ és az MSZP akkor még érdekes vezetőinek a szülei is, ha a határőrségnél vagy az ÁVH-nál „érintettek voltak”, szerepeljenek. Az áldozatok falán olyan emberek is szerepelnek, akiket 1945 után Európa bármelyik országában felakasztottak volna mint náci kollaboránst.

Fakő Ádám

– A Terror Házával kapcsolatos fő kritika az, hogy összemossa a nyilas és a kommunista terrort. Ennek a nézetnek azért elég sok népszerű képviselője van, a már említett Anne Applebaumon kívül például Timothy Snyder is egyfajta folytonosságról beszél. A Terror Házával van baj, vagy az egész gondolat hamis?

– Én soha nem voltam a történelmi összehasonlítások ellen. Ismerek kollégákat, akik azt állítják, hogy a holokauszt annyira egyedi, hogy azt nem lehet összehasonlítani semmilyen más genocídiummal, de én mindig felhívtam a figyelmüket arra, hogy már ez a mondat is összehasonlítás. A különböző önkényuralmi rendszerek összehasonlítása tehát teljesen legitim, és el is fogadom, de szakmailag megalapozott módon kell a párhuzamokat és a különbségeket bemutatni. Tehát nem úgy, hogy azt mondom, hogy az egyik zöldinges nyilas terror, a másik vörösinges kommunista terror, és ezek ugyanazok, mert mindkettőben elnyomták az ártatlan magyarokat, az egyikben még ráadásul zsidókat is öltek. A kérdés ennél sokkal bonyolultabb. Már csak azért is, mert a nyilas mozgalom a Horthy-rendszer legnagyobb ellenzéki mozgalma volt. Azt szokták mondani, hogy a csendőrnyomozók a nyilas mozgalmárokat kötelességszerűen verték, a kommunista, pláne kommunista zsidó ellenzékieket kéjjel és örömmel. De a Horthy-rendszer sem volt az a tejszínhabos polgári demokrácia, amire sajnos rákényszerítették a németek a zsidótörvényeket, amint azt Schmidt Mária állítja. Ez így nem igaz. Mind a Horthy-rendszerben, mind a Kádár-rendszerben – a Rákosi-rendszerben kevésbé – volt belső mozgástere és ellenállási lehetősége a vezetőknek. A Terror Házában épp annak a ténynek az elsikkadása az egyik legnagyobb hiba, hogy 1989-ben az MSZMP-nek még 825 ezer tagja volt. 1939-ben a Nyilas Pártnak több mint 200 ezer szavazója volt. A tömegek részvétele, a tömegek együttműködése hiányzik. Szálasi sokat foglalkozott Marxszal, amikor a bányák, gyárak, bankok államosításról beszélt és az egyházi birtokok parasztok közt történő szétosztását és munkásbiztosítást emlegette, azt megértették az emberek. Csak irredenta és csak antiszemita propagandával soha nem lett volna ilyen népszerű. Ahogy a Kádár-rendszer sem lett volna az, ha kizárólag ütik-verik az embereket, ott volt életszínvonal-emelkedés, utazási lehetőség, valamennyire még a sajtóban a sorok között is ki lehetett beszélni. Hofi Géza az 1970-es évek elején egyszer Kádár Jánost parodizálta, utána ő maga dicsekszik azzal, hogy Kádár megértette, hogy most már lehet a rendszer mellett is nevetni. Én akkoriban egyetemistaként már nem tudtam nevetni a Kádár-rendszer mellett. De Hofi egy kemény Kádár melletti propagandát űzött, és bár azt nem szabad hangoztatni, de az István, a király az 1980-as évek elején egy Kádár-apologetika volt: azt üzente, hogy igenis meg kell alkudni, el kell fogadni, és be kell tagozódni egy adott nemzetközi rendbe, az ellen pedig nem kell lázadni, hanem áldozatok árán is fenn kell tartani a belső békét.

– A Terror Háza érzelmi csúcspontja talán az 1956-os forradalom. Hol csúsztat leginkább?

– Ahogy utaltam rá korábban, ezt egy olyan népi forradalomnak állítják be, amiben a párton belüli ellenzéknek szerepe is alig volt. Mindszenty Józsefből csinálnak börtönből kiszabadított hőst, de az elsikkad, hogy ő aztán a háta közepére sem kívánt semmilyen demokráciát. Maradt a nép a történetben, aki fellázad, de ki tudja, kiknek a vezetésével. Hát olyanok vezetésével, akiket vagy kivégeztek, vagy kimentek Nyugatra, és azt hirdették, hogy Magyarországon újra itt a zsidó-kommunista diktatúra. Hiányoznak a történet előzményei, semmit nem tudunk a forradalom alatt a vezetésről, és a reformkommunisták és Nagy Imre szerepéről, Rákosiék elleni harcukról.

– Van olyan része a Terror Házának, amit ennek ellenére szeret?

– Az a tank! Korábban azt mondtam, hogy ha én megbízást kapnék a kiállítás átrendezésére, hogyan látnék hozzá, akkor azt mondtam, hogy lángszóróval. Ez persze költői túlzás, mert sajnálnám az épületet. De le kell bontani az egészet, és tabula rasa kell, történelmi kiegyensúlyozottság. És nagyon fáj, hogy itt vagyunk több mint fél évvel az április 12-i választások után, és az Andrássy út 60.-ban gyakorlatilag semmi nem történt.

– Már kint van a felirat, hogy átgondolásra kerül az egész!

– Hát igen, de én nyilván türelmetlenebb vagyok az átlagnál, hiszen ahogy mondtam, én már 1990 óta bírálom a nyilvánosság előtt Schmidt Máriát. Így érthető talán a türelmetlenségem.

(Megjelent a Mozgó Világ 2026 októberi számában – níitókép: Terror Háza Múzeum)