Fekő Ádám

Eörsi László történész az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint annak utóélete egyik elismert magyar kutatója. Munkásságának középpontjában a forradalom budapesti eseményei, a fegyveres felkelőcsoportok, a megtorlás és az 1956-os emlékezetpolitika áll. Kutatásai során különös figyelmet fordított a forradalom résztvevőinek történetére, a korabeli dokumentumok feltárására és a később kialakult történelmi mítoszok kritikai vizsgálatára. Az első szabadon választott magyar Országgyűlés egykori képviselőjével próbáltuk megfejteni, hogyan torzult el ennyire a hetven évvel ezelőtti forradalom a közös emlékezetünkben.

– Régóta kutatja 1956-ot, ezért kíváncsi lennék, mit gondol ma leginkább másképp a forradalomról, mint akkor, amikor elkezdte kutatni?

– A levéltárak nyitása előtt a szóbeszédre voltunk utalva, tehát az sok nagy változást hozott. De személyesen a legnagyobb változás – és ebben a kollégákkal általában most is vitában állok – az volt, amikor rájöttem, hogy a büntetőiratok nagyon jól hasznosíthatók, és meg lehet velük cáfolni a legtöbb „Háry Jánost”. Korábban az volt a szemlélet – és ez részben ma is fennmaradt –, hogy az elmesélt és megírt szenvedéstörténetek mind korlátlanul igazak, és úgy van, ahogy írták őket. Számomra is ez volt a meghatározó, és azt gondoltam, hogy az ávósok és a belügyesek minden elképesztő dolgot megtettek, nem is kell átgondolni, hogy egyáltalán volt-e lehetőségük valamire, és akik ezt átélték és megírták, az úgy is volt. Most már rájöttem, hogy ez azért nem így van. Mondok egy példát: Király Béláról írtam nemrég, az ő pere a legsötétebb Rákosi-rendszerben történt. Az volt a közmegegyezés, hogy koholt per volt, magam is erről írtam korábban, de tévedtem. A kutatás alapján kiderült a forrásaimból, hogy ez sem így működött.

– Ez száraz szakmai vita, vagy ahhoz van köze, hogy 1956 mítosza nagyon nehezen felülírható általános igazságokat tartalmaz?

– Szakmai vita ugyan, de az ezzel kapcsolatos elhallgatásra és hazudozásra épülő Kádár-rendszerre épül. Annak lett ugyanis ellenpontja, hogy átlépjük a másik irányba is az objektivitást. A NER-esek ezt nagyon magas szintre emelték, de szerintem így járt el a szakma több komolyan vehető tagja is. És ezek gyorsan keletkeztek: a budakeszi forradalom kapcsán már 1957-ben élt az a mítosz Sziklai Sándor kommunista kiskirály halála körül, ami most is él. A történet szerint Sziklai, amikor körbevették felkelők a házát, lelőtte az ott lévő kommunista apósát, Kiss Lajost, majd saját magával is végzett. Valójában egy kézigránáttól eszméletét vesztette, majd a helybeliek lincselték meg, és az apósa lett öngyilkos, miután látta, hogy ostromlók veszik körül a házat, pedig őt a kommunista háttere ellenére még szerették is a helyiek. Amikor bementek a lincselők, csak a baltát és a fegyvert látták, ebből indult ki népmesei úton a hibás történet már napokkal később. Amikor a szervek hiteles közlése alapján megjelent a hír a Népszabadságban, a helyiek el akartak menni tiltakozni a szerkesztőséghez, hogy ez nem így volt. Pedig közvetlen szemtanúk is voltak, megtörtént az orvosi vizsgálat is, de olyan erős volt a történet, hogy még dokumentumfilm is készült a hamis állítással. Visszatérve az első kérdésre, bár nem gondolom, hogy a közléseket egy az egyben el kell fogadni, de a bent lévő elérhető belügyi anyagok az igazságra törekedtek. Az más kérdés, hogy amit később kiadtak belőle, tele volt manipulációval. Erre talán az 1957-ben megjelent fehér könyvek a legjobb példák, amelyekkel az ellenforradalom létét akarták bizonyítani. Akkor sem azokat az anyagokat adták ki, amelyek náluk voltak, mert azok szigorúan titkosak voltak. Abból vágtak össze teljes hazugságot. De az nagy marhaság, hogy a belügynél saját magukat is meg akarták volna téveszteni.

– Ráadásul egyre több történész állítja, hogy a szovjet típusú rendszerek kifejezetten decensek voltak, ha aktákról és dokumentumokról van szó.

– Nem egyformán, de mindenhol iktattak. A magyarok slamposabbak voltak ebben. Kambodzsában Pol Pot rendszerében minden iktatva volt, a magyaroknál azért megvannak a kupleráj jelei. Változó a sorrend, hol van kép, hol nincs. Persze történhetett ezekkel valami. De a lényeget tekintve igaza van: rengeteg ember foglalkozott csak azzal, hogy az iratok rendben legyenek. Az ügynökök beszervezése is azt a célt szolgálta, hogy minél tisztábban ismerjék a tényeket. A tartótisztnek még elemeznie is kellett az ügynökös erősségek és gyengeségek alapján, még azt is beleírták, ha valaki túlbuzgó volt, és emiatt nem lehet annyira komolyan venni a jelentéseit. Tehát a szándék az volt, hogy jól használható anyag legyen a szervek kezében.

– Többször is írt róla, hogy a forradalmárok jelentős része valójában harmadikutas szocializmust akart felépíteni, azóta már gyakorlatilag jobboldali forradalomként van keretezve az 1956-os forradalom.

– Ez volt a jellemző! Voltak páran biztosan, akik visszasírták a Horthy-rendszert, de azok ezzel nem nagyon dicsekedtek. A nagy jobboldali vonulat jóval később érkezett, a forradalom meglepően nem volt az. Reprivatizációról vagy nem a köz által birtokolt gyárról vagy üzemről szentségtörés volt beszélni. Nem volt konkrétan definiálva, de valamiféle egyenlőséget követeltek a legtöbben. A parasztoknál megjelent az, hogy maradjon az egyéni gazdálkodás, de általában a köztulajdonban hittek, erről szóltak a munkástanácsok is. Az első törés valószínűleg a börtönben és a nyugati emigrációban született meg. Kéthly Anna írt róla, hogy Amerikában az egykori forradalmárok szellemisége mennyire negatív irányban változott. A börtönökben az értelmiségek, a revizionisták, mint például Déry Tibor, sokkal könnyebb helyzetben voltak, sokan egyéni kegyelmet kaptak. Nem szenvedtek úgy, mint az egyszerű melósok. Már ez megalapozta a szétesést az addig 56-ra egységesen tekintő társadalomban, aztán 1989-től még inkább szétesett az egész. Az is oka ennek, hogy az értelmiség nagy része bizonyos mértékben tudott érvényesülni 56 után, még a hangosabbak is. Persze ebben is van szélsőség. Németh László 1957-ben Moszkvában már azt bizonygatta, milyen „pragmatikus” irányt vett. Hogy valami szétesett, a rendszerváltás időszakában ütközött ki. Aztán elsodródott az egész forradalom emlékezete a jobboldalra.

– Nem lenne egyszerűbb sok kis forradalomként felfogni 1956-ot annak ismeretében, hogy kevés tisztázott cél volt, és nagyon sok egymással nem rokonítható világnézet?

– Ezt azért nem így látom. A diákok 16 pontja gyorsan elterjedt. Nagyon fontos lépés volt, és mindenki tudott vele azonosulni. Arra mondhatjuk, hogy célkitűzés. Ahogy ezt megoldották egymástól elszigetelten, az az október 28-i félfordulatig – ekkor ismerte el Nagy Imre kormánya a forradalom létjogosultságát –, az egész társadalom kezdett önszerveződni falvakban és a városokban is. Soroksáron vagy Nagytétényben ismerték egymást az emberek, megvoltak azok, akiket régóta tiszteltek, ők kapták meg a bizalmat, mert a koalíciós időszakban bizonyították a rátermettségüket. Kevés idejük volt, de mégis elérték minden faluban, hogy legyen közigazgatás, átvették a közbiztonság szervezését, és beindult az élet a régi vezetők nélkül.

– De hogy történt, hogy a rendszerváltás óta eltelt időben csak még torzabb képünk lett erről a forradalomról?

– 1989-ben a jobboldaliak állati harsányak voltak ezekben az ügyekben, de elég támadható módon. Az MDF igyekezett smúzolni az MSZMP-vel, és amikor látták, hogy az SZDSZ megerősödik, nekiálltak radikalizálódni, és jött a „tovariscsi konyec”. A kormányváltás után fel tudták karolni a szerencsétlenebb múltú embereket, akik náluk kerestek védelmet, és mindig radikálisabbak voltak a radikálisan rendszerváltó SZDSZ-nél, ami ekkor már abbahagyta az erőteljes kommunistázást. Akkor hagyta abba, amikor már nem volt kockázata. Utána már fontosabbnak tartották a jogállam felépítését és a gazdaság helyreállítását, a múltat pedig szabályosan átadták a jobboldalnak. Aztán megalakult a MIÉP, és végképp oda került 1956 a jobboldalhoz, teljesen maguknak indikálták. Ez már csak azért is érdekes, mert az MDF-ben és a Független Kisgazdapártban is közismerten rengeteg besúgó volt, de sokan voltak ott a korábbi állampárt parlamentjében. Ez egészen nonszensz. Újra gyökeret eresztett a zsidózás, a nép ellensége szöveg, a liberális szárny ilyen szempontból is hazátlan lett. Hozzátenném, nem is igazán harcoltak ellene. Amikor volt ezzel kapcsolatos törvénykezés, akkor sem másztak ebbe bele. Mire megérkezett a Jobbik, akkor már őszintén azt gondolta mindenki, hogy 1956 teljesen jobboldali képződmény. A Fidesz többek közt Schmidt Mária révén pedig még inkább meghamisította a történelmet azzal, hogy a forradalmat voltaképp a pesti srácokkal azonosította.

Eörsi László (Fotó: Magyar Hang)

– Nagy Imre személyének szinte teljes leválasztása a forradalomról ennek természetes következménye?

– Nagy Imre értékelésének rengeteg stációja volt. Orbán Viktor maga kevéssé nyúlt ehhez hozzá, nyilván elsősorban azért, mert az újratemetésén elmondott beszédével lett sztárpolitikus. Nem szállt be Nagy Imre gyalázásába, de a nyaloncainak megengedte. Nélküle pedig biztos nem csinálhatták volna meg. De ez nehezen magyarázható jelenség: Orbán közvetlen emberei elképesztő módon mocskolták Nagy Imrét és az SZDSZ-hez vonzódó Nagy Imre-kört. A fideszes narratíva csak a felkelőkről szólt: nem beszéltek az értelmiségről, a diákságról, a reformista politikusokról, kizárták az emlékezetből a munkástanácsokat, hiszen azok is balosok voltak. Maradtak az antikommunista felkelők. Persze még ez sem így volt. A felkelők között is voltak teljesen kommunista elveket vallók. Hogy példát mondjak: Angyal István, a legismertebb felkelő teljes mértékben marxista–leninista volt, de antisztálinista. Sztálint személyében tisztelte, és őt magát nem bírálta, vallomásában nagy embernek nevezte, de a belőle jövő rendszer ellen fellépett. Kimondható, hogy aki abban a mezőnyben jobboldalinak bizonyult, az jobban tette, ha ezt elrejti magáról. Egyáltalán nem felel meg a „pestisrácok-kép” a fideszes emlékezetpolitikában. Ott volt például Wittner Mária. Bonyolult személyiség. Amit 1956-ban tett, arra mondhatjuk, hogy hőstett, és a rendszerváltás után is a jó ügyeket szolgálta. Jóban is voltam vele. 1998-ban kereste meg valaki az első Fidesz-kormánytól, és akkor történt valami nagyon gyors áttérés, Wittner Mária a szöges ellentéte lett annak, amit korábban képviselt. Hogy egy példát mondjak: Pongrácz Gergely, a nagy tekintélyű „Bajusz” a befolyásával az amerikai haverjainak akart Mátyásföldön lakást szerezni, Wittner Mária simán szembeszállt vele annak ellenére is, hogy inzultálták miatta. Tehát klassz nő volt. 1998-tól aztán borzalmas lett a szerepvállalása, cserébe nagy sztárt, országgyűlési képviselőt csináltak belőle, noha ő csak egy volt a pesti „srácok” közül, és nagyon nem volt rendben, ahogy „kiemelték” a tömegből. Korábban a kitüntetésekor hangsúlyozta, hogy az elismerés a bajtársainak is szól, később már elhitte, hogy az pusztán az ő érdeme. És segített abban, hogy a Fidesz érdekében rendszeresen sulykolja a valótlanságokat.

– Ennek a nagy hazugságnak a jegyében történt meg az, hogy 1956-tal kapcsolatban szinte egyáltalán nem beszélünk Bibó Istvánról? Azért kérdezem, mert ő például egy ideális nemzetegyesítő ikon lehetne egy boldog országban, ehhez képest a legtöbben már csak annyit tudnak róla, hogy a róla elnevezett szakkollégiumban alakult meg a Fidesz.

– Itt is le kell választani a NER emlékezetpolitikáját és a történelemtudományt. Az utóbbiban Nagy Imre és Bibó is elfoglalja az őket megillető helyet. De az aktuálpolitizálásba nyilván nem illett bele Bibó még úgy sem, hogy ő nem volt kommunista. De mindenképp elutasította a sekélyes magyarkodást, és távol állt tőle a múltunkkal való szembenézésre való képtelenség. Bibó ezért lett a NER számára persona non grata, meg persze azért, mert a liberális értelmiség köreiben nagyon kedvelt és idézett figura volt. Bibó egyébként 1956-ban nem volt sokszor frontvonalban, de volt egy fontos pillanata: amikor már mindenki – beleértve Nagy Imrét is – elhagyta a Parlamentet, ő egyedül ott maradt, és megírta híres memorandumát. Lenyűgöző lépés volt. És ezt követően elkészítette a magyar kérdés kompromisszumos megoldására vonatkozó tervezetét. Persze hogy nem kellett a Fidesznek.

– Annak milyen hatása volt a forradalom emlékezetére, hogy generációkon keresztül beszélni sem lehetett róla?

–1956 az egyik legfontosabb tabu volt, illetve a szovjet csapatok ittléte ezzel összefüggésben. Ez olyan téma volt, amin még Hofi Géza sem viccelődhetett. Az elhallgatás, a torzítás és hazudozás mindenképp kártékony a közemlékezetre. A legerősebb folyománya ennek az volt, amit Nagy Imre temetésén is tapasztalhattunk: sok fiatal volt, és az emberek érdeklődtek a téma iránt. Az nagyon felemelő nap volt emiatt, hiszen óriási tömeg volt kíváncsi arra, hogy mi is volt valójában az elmúlt években. De ahogy mondtam, ennek köszönhető a túlzások elfogadása is. Ez olyan mélyre került, hogy Magyar Péter a parlamentben, amikor a Fidesz ávózni kezdte az NVVH-t, Mansfeld Péter családjának visszaemlékezéseire hivatkozott. Az persze elképesztő tragédia, hogy kivégezték a 18 éves fiút, de a család emlékezését erős forráskritikával kell kezelni. Elképesztő megtorlás történt 1956 után, de tudományos eszközökkel kell vizsgálnunk kell ezeket. Ebből fakad, hogy minden pert elhittünk/elhiszünk koncepciós pernek. 1956-ban már megindult a desztalinizációs folyamat, verés például már nem szolgálta a vallomások kikényszerítését. Természetesen nem beszélhetünk jogállami viszonyokról, de a börtönben már nem vertek úgy össze embereket a smasszerek, bármennyire is szerették volna. Pár évvel korábban még megtehették.

– A közös emlékezet szükségszerűen leegyszerűsít dolgokat, de hol húzódik a határ eközött és a történelemhamisítás közt?

– A szándék a döntő. Ha valaki szándékosan hamisítja meg az átkutatott tényeket, az hamisítás. Amit most az említett helyzetekben átélünk, az még az a sodrás, ami korábban indult: előkerültek a visszaemlékezések tömegei, és azoknak a hatása alatt egyoldalúan értékeljük a múltat, akár a levéltári forrásokat is.

Fekő Ádám

– Innen nézve a Terror Háza történelemhamisítás vagy koncepciózus kiállítás?

– Az egy koncepciózus történelemhamisítás. Olyan hülye nincs, aki ne tartaná furcsának, hogy a nyilasoknak két terem jutott összesen a kb. húszból, ez nem lehet véletlen. A Terror Házával kapcsolatban tovább torzítja a képet az aktuálpolitizálás, ami tovább torzítja a történelmet, illetve a magyarság felelősségének eltagadása.

– Meg sincs említve, hogy Magyarországon hozták meg az első zsidótörvényt.

– Az egész zsidó ügy nincs megemlítve, de az sem, hogy Horthynak mekkora felelőssége volt a háborúban már akkor is, amikor a németek még kifejezetten ellenezték a magyar részvételt a Szovjetunió ellen. Horthyék akarták ezt. És akkor ott vannak a megszállt Szovjetunió területén a súlyos magyar bűnök a lakossággal szemben. Lehet azt mondani, hogy csak az Andrássy út 60. alatt megtörténtek számítanak, de akkor az egy helyi múzeum, aminek egészen más szabályoknak kellene megfelelnie. És akkor ott van a tettesek és áldozatok kérdése. Sok esetben előfordulhatott mindkettő egyszerre, mint például Rajk László. Csúnya leegyszerűsítés ez, és nem is felel meg a tudományos szempontoknak. Annál is kevésbé, hogy a politikai ellenfelek – például Pető Iván – lejáratását igyekeztek elérni. De ott van a kivégzettek névsora, akikről konkrétan semmit nem tudunk meg. Sok kiváló hős volt közöttük, akik nyilván nem örülnének, ha látnák, hogy összemossák őket a lincselőkkel, azokkal, akik kifejezetten a forradalom szellemiségével ellentétesen viselkedtek. Én legalább negyven ilyet tudok. Például részt vettek a Köztársaság téren a lefegyverzett emberek lemészárlásában és emberek nyomorékká tételében. Angyal István külön kérte, hogy a Köztársaság téri csőcselékkel ne zárják őt össze. De hogy ne csak negatívumokat mondjak, érzelmileg jól átélhető a múzeum, az instrumentális eszközöket ügyesen használták fel!

– Mostanra a felnőtt társadalom nagy része már csak a családi legendáriumként ismeri 1956-ot. Előfordulhat, hogy akkor kerül minden a helyére, ha már az 1848-as forradalom mellett ez is leginkább egy állami ünnepséget és szabadnapot fog jelenteni a tömegek számára?

– Az biztos, hogy kell még idő. A 19. században nem volt, de a 20. században már ott élt az urbánus-népi vita, és ez látható a forradalom megítélésének megosztottságában is. Abban bízom, hogy az új generáció már nem lesz vevő a magyarság mibenlétéről szóló kirekesztő vitára. De ez nálunk sokkal fejlettebb demokráciákban is él. Könnyen lehet, hogy húsz év múlva ez már nem 1956 vonatkozásában jelenik meg, és akkor könnyen előfordulhat, hogy odakerül 1848 mellé.

– Ha egy fiatal azt kérdezné öntől, miért foglalkozzon 1956-tal úgy, hogy a saját életét egész más problémák határozzák meg, mit mondana neki?

– Ha nekem azt mondja valaki, hogy foglalkozzak atomfizikával, én is nemet mondanék! Tehát elég, ha érdekli. De a történelemben vannak olyan tendenciák, amelyek a jelen lévő problémák megértésére szolgálnak. És persze 1956 a magyar történelemben kiugró esemény, messzemenően akkor volt a nemzetközi érdeklődés a csúcsán Magyarországgal kapcsolatban. A világsajtó címlapjain voltunk.

– Ez most a 2026-os választásokkor azért visszajött, egészen döbbenetes figyelem övezte. Száz év alatt kétszer is összejött!

– Ez igaz, de hát természetesen nagy különbség van. 1956 igazi Dávid és Góliát történet, hiszen egy hatalmas kolosszus ellen küzdött Magyarország, ez kicsit más, mint egy fantasztikus mértékű belpolitikai elmozdulás. Itt az történt, hogy egy autokrata vezető ügyesen meghülyítette a világ közvéleményét, ezáltal eleve sokkal többet szerepelt a nemzetközi sajtóban az elődeinél. Ez persze nem akkora erény szerintem, hiszen Hitler és Sztálin is sokat szerepelnek mindmáig, és ezért nem tetszett az általam egyébként nagyra becsült Tölgyessy Péter érvelése Orbán Viktor sikeressége mellett. Hiszen a megítélésünk a demokratikus világ előtt nagyon negatív volt.

– Ha valaki szépen felöltözve makulátlanul viselkedik a buszmegállóban, arra senki nem emlékszik, ha viszont tök részegen, húgyos gatyával óbégat, akkor figyelnek rá.

– Sőt, le is filmezik, ha pedig verekedni kezd a többiekkel, a hírekbe is bekerül! Így van. Tehát Orbán Viktor története az extremitástól vált nemzetközivé, emiatt kapta meg Magyarország választása a figyelmet. Anélkül nem lehetett volna nagy durranás, Robert Fico bukásának sem volt akkora nemzetközi hatása. Orbán a néphülyítésben és manipulációban nagyon menő volt, ettől lett közismert. Nem kisebbítem az április 12-i sikert, de azért nem akkora durranás, mint október 23. Az fantasztikus történet.

(Megjelent a Mozgó Világ 2026 októberi számában – nyitókép: történelmiblog.hu)