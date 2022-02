Lady Chatterley eloszlat egy félreértést

Az aggódást csak hagyja meg ma másnak,

uram, a centit dobja messze el!

Ön kellőképpen, úgymond, felszerelt.

Hogy szubkután vagy invazíve ásnak

a műszerükkel, mit se számít, más hat

más helyeken, de ön csak kezdje el,

ha padlizsán, ha pöttynyi kis szeder;

ha fél, hogy jobban örvendünk a fásnak:

a nyújtózásra kényszer útján rábírt,

kis zárvatermő zöld uborkaszár

is nyújthat viszketésre sürgős gyógyírt,

tehát legyen nyugodt, uram, habár…

de tényleg nem a méret az, mi számít:

a magabiztosság, mi vele jár.

Lady Chatterley festője

Most jelöljön meg!

Legyek én végül

a kiválasztott.

Our future is bright,

higgye el, kedves uram,

nekünk áll a zászló.

Fessen meg! Az leszek,

aki a képről visszanevet.

Pingáljon magáévá!

Most pedig írja, hogy örökké!

S az írás rajtam

tartson addig,

amíg tejfehér ajándéka

hasamra szárad.

Lady Chatterley a barlangban

Az eleje egyszerű. A vége az, amit

nem értek. A vér beáramlik, belső nyomás,

barlangos test. Látható, tapintható,

érzékszervvel bemérhető, konkretizálható,

íz, szag, miegymás. A kérdés nem ez.

Nem ez forgat tengelyük körül, alul,

felül, majd megint alul, izmot megfeszítve,

izzadt, mértani testeket tenyeremmel bejárva.

A szingularitás. Az felfoghatatlan. Maga

a pillanat, fodrozódó gépolaj-időben,

átfordulás, csupa határ, csupa, él,

csupa sík, aztán a semmiből, rázkódás,

hullámzás, mérhetetlenség. Egy pillanatig, soha

nem tovább, figyelemre érdemes, aztán megint

nehézkedés, csiszolódás, mechanika. Ezt a

pontot kutatom, tudományos igénnyel,

lepedőmet mosva, mosva, foltos lepedőmet,

összekent, egykor fehér, kísérletekbe belefoszlott,

szakadt lepedőmet. Nem adom fel. Nem feladható,

mert igazságként lehetetlen elfogadni mást,

mint ami azonos körülmények között

azonos eredménnyel megismételhető.

Lady Chatterley felkel az íróasztalától

Elég volt a versből. A történetekből is.

A formátlan kelttészta-időből

önkényesen szaggatni ki kört, szívecskét,

csillagot. A folyóba merítve

megőrizni egy vödörnyi vizet

a tenger sójától. Görcsösen

keresni értelmet a lehullott

és az ágon maradt levelek,

a holtak és élők folyton változó

mintázatában.

Fölállok az asztaltól.

Hogy viszkit iszom, vagy kilakkozom

a körmöm – ebben a helyzetben

egyformán helyénvaló.

(Megjelent a Mozgó Világ 2021 decemberi számában – A szerk.)