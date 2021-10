Szereplők

GANZ ÁBRAHÁM

GANZ JOZEFIN, a felesége

ADOPH MÜHLWENZEL hadbíró főhadnagy

JULIUS JACOB HAYNAU teljhatalmú táborszernagy

LUDWIG WALLMODEN nyugállományú tábornagy

DELAMOTTE ANTAL belügyi osztályvezető

KARL GERINGER belügyi főbiztos

TÓTHNÉ főfoglárfeleség

KÖRBÁTORY JÓZSEF segédtanár

GROSS LIPÓT szabó

ALBERT FERENC csillagász

BALASSA JÁNOS orvos

KOLLER FERENC polgármester

MÁDER JÓZSEF tanú

HEGYESSY PÉTER főügyész

ULRICH KELLER könyvelő

HÁZMESTERNŐ

Foglárok, titkárok, civilek

Első jelenet

(A Károlyi-palota. Nagyterem. Jön Haynau, Delamotte, néhány tiszt, néhány civil.)

HAYNAU Hány hódolónk teszi tiszteletét?

DELAMOTTE Kétszázhetvenhárom.

HAYNAU Mióta várnak?

DELAMOTTE Reggel hét óta.

HAYNAU Akkor várjanak még.

DELAMOTTE A pesti polgármester, a budai polgármester, a nagyiparosok, a kisiparosok…

HAYNAU Férgek. Hernyók. Tetvek.

DELAMOTTE Mindvégig értünk tevékenykedtek…

HAYNAU Hogyhogy nem bírták legyűrni a rebelliót ők maguk?!

DELAMOTTE Koller Ferenc polgármester úr számos kémet beszervezett… Rendszeresen küldte a jelentéseit… Tavaly januárban Kossuth díszpolgári kinevezését is meg tudta akadályozni…

HAYNAU Na hiszen. Kik várakoznak még?

DELAMOTTE A tanácsnokok, a hivatalnokok, a mérnökök, az orvosok, az egyetemi tanárok, a nevelőintézetek igazgatói, az ügyészek, az ügyvédek… 87 iparos, 41 kereskedő… főcéhmesterek és alcéhmesterek… az építészek… a patríciusok… a kocsmárosok, a kávéházasok… Az izraeliták közül senki, sírva panaszolják, hogy az egész magyarországi zsidóságnak negyedannyi vagyona sincs, mint a táborszernagy úr által kirótt egyetemleges büntetés…

HAYNAU (nevet) Össze fogják szedni! Rejtegetnek még Kossuth-bankókat?

DELAMOTTE A július 22-i bankóégetés óta egyre kevésbé. Igen szép vasárnap volt, ha szabad megjegyeznem. Az egész Újvásártér tele volt pernyével.

HAYNAU A hamuból fél- és negyedbankókat kapartak ki maguknak.

DELAMOTTE Értékük semmi, emlékbe tették el.

HAYNAU Az emlékét is eltörölni!

DELAMOTTE Igenis!

HAYNAU Akinél egyetlen darabkáját is megtalálják, felkoncolni!

DELAMOTTE Igenis.

HAYNAU Őfelsége azzal bocsátott el: mindenkit, akit fel lehet akasztani, azt muszáj! Én ehhez tartom magam! Hány kivégzés volt eddig?

DELAMOTTE Nyolc.

HAYNAU Kevés! Hogy lesz így hitelünk a nép előtt?!

DELAMOTTE Számos ügy lett folyamatba téve… A katonai bíróság szünet nélkül ülésezik, alig győzik…

HAYNAU Nyámnyila alakok! Akinek nem tetszik, kitenni a szűrét!

DELAMOTTE Parancsára.

HAYNAU Hány óra van?

DELAMOTTE Tíz óra múlt.

HAYNAU Akkor én most délig visszavonulok. Addig ácsorogjanak.

DELAMOTTE Ácsorogni fognak, táborszernagy úr.

(Haynau és Delamotte el.)

Második jelenet

(Az Újépületben. Ötödik pavilon, első emelet. A cellában Körbátory, Albert, Gross. Nyílik a börtönajtó, bejön Ganz, mögötte a főfoglár, leveszi Ganz bilincsét, kimegy, a börtönajtót bezárják.)

GANZ Alázatos szolgája az uraknak. Nevem Ganz.

KÖRBÁTORY Körbátory József segédtanár. Három hónapja tartózkodom e helyütt.

GANZ Bocsásson meg, nem beszélek magyarul.

KÖRBÁTORY Kérem. Három hónapja hoztak be. Anyanyelvem német, nevem Ringsmuth, ezt magyarítám Körbátoryra. E néven tudomásom szerint egyedül vagyok e honban. – Uraságod horkol?

GANZ Nem horkolok.

KÖRBÁTORY Akkor Isten hozta.

GROSS Nevem Gross Lipót. Egyenruhát varrtam a honvédeknek Rosenfeld Simonnal, ki szintén szabó, és két szobával odébb ül. Mire elkészültünk, bejöttek az osztrákok. Amire szerződtünk, le akartuk szállítani; küldtük volna Debrecenbe, akkor kaptak el. Mutattuk a szerződést, összetépték. Az a baj, hogy nemcsak magyarok, de zsidók is vagyunk. Az egyenruhákat lefoglalták, a pénzünket nem kaptuk meg. Kártérítés jár nekünk, nem tömlöc!… A nemzetőrségbe hiába jelentkeztünk, azt tettük hát a nemzetért, amit tehettünk, varrtuk az egyenruhát a törvényes hadseregnek törvényesen, amit az osztrákoknak is be kellene látniuk, és ha a magyar kormányzatnak ők a jogfolytonosai, elvégzett munkánkat ki kell fizetniük! Fel is hívtam erre a kihallgatóm figyelmét, de kikacagott.

ALBERT Nevem Albert Ferenc, a csillagvizsgálót vezettem. A Vár ostroma alkalmával a magyar lövegeket az osztrákok szétlőtték, csillagvizsgáló a Gellérthegyen többé nem lesz, nem hangzik fel délben az ágyúlövés. Azzal vádolnak, hogy én engedélyeztem a lövegek felállítását. Engedélyeztem volna örömest, ám a civilek hozzájárulásáért a katonaság nem szokott folyamodni. – Hogyhogy vasárnap hozták be uraságodat?

GANZ Szokásos sétámra indultam volna, amikor berontottak a zsandárok. Hiába mutattam meg nekik, hol tartom az iratokat, azért csak felforgattak, feldúltak mindent.

KÖRBÁTORY Kötelezve vannak rá. És mivel vádolják?

GANZ Fegyverrejtegetés.

KÖRBÁTORY Uraságod nemde a svájci öntödés a Királyhegy utcában? Én is vízivárosi vagyok, láttam, hogy garmadában állnak az ágyúcsövek az udvarán, nehéz lesz kimagyarázni…

GROSS Találjon ki gyorsan valamit, mert ezért akasztófa jár.

GANZ Feleségemtől el se tudtam búcsúzni, szerdán volt az esküvőnk…

GROSS Ajjajjaj, szegény asszony! Kedvezőtlen előjel, hogy uraságod le van tartóztatva.

GANZ Mitől van itt ennyire sötét?

KÖRBÁTORY Deszkapalánk, hogy a vizsgálati foglyok ki ne lássanak, és a kedélyük maradjon sötét. A második emeleten a jogerősen elítéltek már kiláthatnak.

ALBERT A mi profószunk, aki magát behozta, a Tóth József káplár, rabiátus ember. A földszinten és a másodikon németek a profószok. A földszinten a Karl Karger, a másodikon egy mogorva morva alhadnagy, Polák nevezetű, a másik kettő főnöke.

GROSS Nem morva az, hanem lengyel, a neve Smjauovszki, azt jelenti, „bátor”, de a magyarok nem bírják kiejteni, így lett belőle Polák.

GANZ Elszedte a pénzemet. Azt mondta, hogy ad róla kvittungot.

ALBERT Az összeget soha ne vitassa. A profósz számítolja le a költéseit, és ne lepődjön meg semmin, mert a tömlöc olyan, mint a szabadság, minden pénzbe kerül. Ha sokallja se tegye szóvá, Tóth József nem szereti a perpatvart. A gyerekeit szívesen veri, éjszaka is sivalkodnak a nyomorultak. De azt se jó hallgatni, amikor itt lent, a kisudvarban botoznak.

GROSS A hadbírák meg szokták mondani, mennyi a taksa. Vegye komolyan.

KÖRBÁTORY Befolyásos pártfogót kerítsen. Nekem nincsen, tanár vagyok, meg is mondta nekem a rác Nedelkovics százados, az egyetlen, aki a hadbírók közül régóta Pesten él, hogy tíz év vasra számíthatok. Azt mondják a jól értesültek, hogy minden egyes hónap elengedése egész vagyonba kerül. Azzal vádolnak, hogy a tanítványaimmal együtt a Gott erhalte dallamára a Kossuth-nóta szövegét énekeltem… Azt állítják, hogy a magyar szöveg pontosan passzol a dallamra… Holott akinek füle van, tudja, hogy ez képtelenség… Az igazság az, hogy ahol az a szöveg, hogy „Gott erhalte Franz den Kaiser, unsern Kaiser, unser Land”, a Franz helyett a Luist énekelték az ártatlan leánykák…

GANZ Ki az a Luis?

KÖRBÁTORY Hát Kossuth Lajos!

GANZ Lajos den Kaiser?…

ALBERT Uraságodat e hőstette miatt egy sorban fogják emlegetni Kossuthtal, Irinyivel, Petőfivel… Mindössze tíz év vasat kell hozzá kibírni…

(Jön Tóthné)

TÓTHNÉ Gútenábend, fiacskáim!

ALBERT Kisztihand, ténsasszony!

TÓTHNÉ Na hol az új csirkefogó, hadd lássam! Mit követett el, hogy vasárnap hozták be? Hát honnét szerezzen priccset magának a férjem vasárnap?!

GANZ Elhálok a padlón.

TÓTHNÉ Mit képzel, jön az ellenőrzés, és meglátják, hogy még szalmazsákja sincsen? Hát tömlöcbe akar juttatni minket, ahol úgyis ott vagyunk?!

ALBERT Ajánljon fel a profószné tekintetes asszonynak húsz krajcárt egy szalmazsákért…

GROSS Ajánljon inkább harmincat.

TÓTHNÉ Bizony mindennek megy fel az ára. Holnaptól az ebéd is többe lesz, mert ma is mi történik? Megy a cselédem a Rakpiacra, hát mit lát? Egy mérő búza tudják mennyi? Nem tudják! 256 krajcár! Megvesztek az emberek, két hete még 200 volt! Hát hogy jöjjek én ki harminc krajcárból ezentúl? (szimatol) A küblit reggel elviszi a foglár, addig tartsák vissza. Vizük van még? Nincsen? Hát kit szalasszak én el a Dunára? Nincsen arra nekem cselédem, vasárnap van, kimenő, maguk meg itt szaporodnak nekem, és szarnak! Váltás fehérneműt hozott?

GANZ Hoztam.

TÓTHNÉ Na most meg van fogva, nem kell ide hadbíróság, fel volt maga készülve, hogy be lesz hozva, hiába néz ilyen ártatlanul. Kimosom a maga szaros gatyáját is, ha óhajtja. De ha nem, hát nem.

GANZ Óhajtom.

TÓTHNÉ Épek a fogai? Mutassa! Ááá! Akar maga is ebédet? Adnak itt persze állami ellátást, de attól koldul. Mit szeret, hígat, sűrűt, fűszereset? Persze ha hoznak magának ételt hazulról, vagy hozat az Angol Királynőből, azt is lehet, szóljon! Nem hiányzik énnekem, hogy még egy éhes szájat betömjek, ja de nem hiányzik! Szóval az ebéd, az drágul, maguknak is, mindenkinek, és nemcsak az árak miatt, hanem mert oda lett a bevételem a kilátásból. Nagy veszteség énnekem, hogy a kivégzések elmaradnak.

ALBERT Mit mond, ténsasszony?!

TÓTHNÉ Pedig milyen muris volt az a gárgyult kövér vénember, a Perényi báró! Ha előre tudom, hogy ez az utolsó kivégzés, dupla árat kértem volna! Hogy lógtak azok hárman estig, volt mit nézni… Amióta behozták, a Perényi Zsigmond báró csak feküdt az ágyán, a hadbírák is köréje gyülekeztek, úgy faggatták, de ő minden kérdésre csak azt felelte, hogy „Én szeretek, te szeretsz, ő szeret, mi szeretünk, ti szerettek, ők szeretnek!” A Karger profósz mesélte! A felsőház elnöke megtébolyodott! A halálos ítéletét is az ágya mellett olvasták fel neki. Ő meg csak arról akart rendelkezni, hogy a fiát, az ifjabb Zsigmondot mire oktassák és kicsodák. A Balassa doktor is megmondta, hogy bolond, mindennap fél órát vele töltött, persze lehet, hogy azt remélte, a bolondot nem ítélik halálra, de hát kivégezték, hiába bolond! A Balassa doktornak a Karger profósz nagy híve, mert kigyógyította a fekélyeiből…

ALBERT Elmaradnak a kivégzések…?

TÓTHNÉ A Haynau táborszernagy úr még nem jött vissza Pestre, Grácba ment a családjához két hétre, de a Kempen főcsendőr már kiadta a Polák profósznak, hogy a földszinten a siralomházat ürítse ki, mostantól ott is lehet lakni. Nem fog örülni a táborszernagy úr, de a parancs, az parancs. – A mi lakásunk, lelkem, saroklakás, szép kilátás nyílik a Fa-térre, a vesztőhelyre, és húsz krajcárért bárkit beengedtem. – Nahát akkor még egy ebéddel számolok. Grüss Gott! (Kimegy, a zárat kettőre fordítják mögötte, a kukucskáló kinyílik, aztán becsukódik.)

ALBERT Tyuhaj! Hujj-hujj! Éljen Kossuth! Nincs többé kivégzés!

KÖRBÁTORY El se merem hinni!

ALBERT Most aztán végleg az Isten hozta, Ganz úr, meghozta a szerencsénket, az Úr áldása legyen a fején!… Azt a tíz-húsz évet vasban fél lábon is kibírjuk!

Harmadik jelenet

(Kihallgatószoba. Rideg berendezés. Adolph Mühlwenzel főhadnagy az asztal mögött ül. A foglár bevezeti a megbilincselt lábú Ganzot, kimegy.)

MÜHLWENZEL Adolph Mühlwenzel főhadnagy, jogi doktor, hadbíró. Neve?

GANZ Abraham Ganz.

MÜHLWENZEL Az önnek címzett levelek A. pont Ganz névre szólnak, és aláíráskor is ezt használja. Miért nem írják ki, hogy Abraham?

GANZ Hogy ne véljenek zsidónak.

MÜHLWENZEL Nem kedveli őket?

GANZ Ebben az országban nem jó zsidónak lenni.

MÜHLWENZEL Magyarnak sem jó lenni, Ön mégis magyaros ruhában jár.

GANZ Ahogy itt latinul mondják, Hungarus vagyok.

MÜHLWENZEL Elmaradott népség.

GANZ Fejletlen ország, óriási fejlődésnek néz elébe.

MÜHLWENZEL Az életéről legyen szíves.

GANZ 1814. február hatodikán születtem, atyám Ulrich Ganz, kántortanító a svájci Embrachban, Zürich kantonban. Első házasságából én vagyok a legidősebb. Van három öcsém és két húgom, két öcsém budai gyáramban dolgozik. Atyám második házasságából is vannak testvéreim, Svájcban élnek.

MÜHLWENZEL (az iratokat lapozza) Sokfelé járt.

GANZ Mesterlevelem, amelyet szintén lefoglaltak, a zürichi Escher-Wyss gyárból való; dolgoztam Schaffhausenben, Colmarban, Strassburgban, Nancyban, Párizsban, Milánóban, Bergamóban, Rómában, Bécsben. Nyolc éve érkeztem Pestre, a Hengermalomban lettem öntőmester. 1845 januárjában önálló üzemet alapítottam Budán.

MÜHLWENZEL Milyen nyelven beszél a munkásaival?

GANZ Német munkásaim vannak.

MÜHLWENZEL A feleségével milyen nyelven beszél?

GANZ Németül.

MÜHLWENZEL Az apósa, Laurenz Heiss késesmester tud magyarul?

GANZ Nem kérdeztem.

MÜHLWENZEL Hát a felsége sógora? Pospesch Antal, a Csiga vendéglő tulajdonosa.

GANZ Kocsmáros, úgyhogy minden nyelven beszél.

MÜHLWENZEL Azt olvasom, hogy a Csigában gyülekeztek a magyar írók és színészek, és felségsértő kijelentésekre ragadtatták magukat. Ott létesült a Nemzeti Kör és az Ellenzéki Kör. Az egész emeletet kibérelték. A felesége sógora még a söntését is bérbe adta nekik, mert ott hátul vezet a lépcső az emeletre.

GANZ Erkölcsileg kifogásolható, ám üzletileg termékeny a lépcsőért is bérleti díjat szedni. Ha nem érte volna meg a magyaroknak, áthurcolkodnak máshová. Az emeleten soha nem jártam, és ha a földszinten felségsértő kijelentéseket hangoztattak is, nem értettem. A Csigában ritkán időztem, kiesett a szokásos közlekedési útvonalaimból.

MÜHLWENZEL Annál inkább járt a Griffben, itt mellettünk, a Vadász utcában.

GANZ Talán kitűnik a jelentésekből, hogy július eleje óta főleg a Griffben tartózkodtam. A hadi cselekmények miatt nyersanyagot nem kaptam, megrendelőim nem akadtak, gyáramban a munka június eleje óta szünetel. Negyvenöt kiváló munkásom van, nem küldtem el senkit, a heti bérüket kölcsönből fizetem.

MÜHLWENZEL Péntekenként.

GANZ Volt úgy, hogy szombatra maradt. Több helyről kell a pénzt összekunyerálnom.

MÜHLWENZEL Önt négy éve Schlick Ignác öntödés beperelte, mert elcsábította a munkásait.

GANZ A pert megnyertem. A munkásaim vallomásából kitűnt, hogy ő csábítgatta az én munkásaimat, akik a legjobbak a szakmában. Én másfélszer annyit fizetek, mint a többi öntödés.

MÜHLWENZEL Kitől vett fel kölcsönt?

GANZ A hitelszerződéseket a papírok között találja. Tartozom Buda városának 4000 forinttal, Gottlieb Wilke rézöntő barátomnak 2000 forinttal, egy bécsi banknak 600 forinttal…

MÜHLWENZEL Rothschildnak. Valamint tartozik Andrássy György grófnak a dernői vasércért 4000 forinttal…

GANZ Andrássy gróf pesti képviselőjének, Szandtner Vilmos vaskereskedőnek a tartozásomat június 27-én és 30-án két részletben megfizettem. Az elismervénynek ott kell lennie a papírok között.

MÜHLWENZEL Csakhogy Ön az adósságát Kossuth-bankókban törlesztette.

GANZ A Kossuth-bankókat három héttel később tiltották be.

MÜHLWENZEL Gratulálok az előrelátásához.

GANZ Szakmámban a pénzügyi szimat nélkülözhetetlen. Ha megjegyezhetem, hiba volt, hogy önök ekkora pénzügyi válságot robbantottak ki. A Kossuth-bankókat lassan kellett volna kivezetni. Ausztria a horribilis államadósságát mindenképpen a pacifikált Magyarországról fogja behajtani, de a helyi pénz érvényben hagyásával sokkal jobban járt volna.

(Csönd)

MÜHLWENZEL Tudomásom szerint Andrássy György gróf beperelte önt, követeli az összeget.

GANZ Szemtelenség egy szabályosan megfizetett tartozást újra követelni. Adósságomat az akkori törvényes fizetőeszközben törlesztettem. Nincs a világon bíróság, amely visszamenőleges döntést hozna.

MÜHLWENZEL Én nem lennék ennyire optimista. Andrássy gróf úr a lázadás alatt Bécsbe tette át a lakhelyét, ott közel van a tűzhöz.

GANZ A tűzhöz szakmámnál fogva én még közelebb vagyok.

MÜHLWENZEL Ön nyughatatlan természet lehet, bizonyos Fehr Vilmossal is pereskedett.

GANZ Igen.

MÜHLWENZEL Hol ismerte meg Fehr Vilmost?

GANZ Melegnanóban, Milánó mellett. Az ottani hengermalomban voltam öntőmester, Fehr Vilmos pedig a mérnök.

MÜHLWENZEL Miért távozott onnét?

GANZ Megbetegedtem, és Bécsben ajánlottak orvost.

MÜHLWENZEL Hogy került Ön Pestre?

GANZ Fehr Vilmos írt, hogy Pesten hengermalom létesül, és öntőt keres.

MÜHLWENZEL Eszerint Ön Fehr Vilmossal jó viszonyban volt.

GANZ Akkor még igen.

MÜHLWENZEL Most már nem?

GANZ Nem.

MÜHLWENZEL Tud róla, hogy Fehr Vilmos tavaly nyáron Kossuth ügynökeként Bécsben próbált a honvédségnek fegyvert vásárolni?

GANZ Nem tudok róla.

MÜHLWENZEL De Kossuth Lajost csak ismeri.

GANZ Találkoztam vele.

MÜHLWENZEL Mikor?

GANZ Két éve az iparkiállításon ő adta át az ezüstérmet egy szép öntöttvas kályhámért.

MÜHLWENZEL Azóta nem látta?

GANZ Nem.

MÜHLWENZEL Mégis folyamodott a protekciójáért! Írásos nyoma van!

GANZ Főhadnagy úr talán nem tudja: aki ebben az országban az elmúlt években üzemet akart alapítani, az vagy Széchenyit, vagy Kossuthot, de legalább az egyiküket nem tudta megkerülni. Minden fejlesztésről ők döntöttek. Olykor huzakodtak, olykor nem. Amikor Fehr Vilmos ’44 végén nem akarta kifizetni a járandóságomat, és visszamenőleg meghamisította a munkaszerződésemet, felmondtam a Hengermalomban. Széchenyi gróf úr, kinek Fehr Vilmos behízelgő modora és a felesége megtetszett, megtiltotta, hogy induló üzemem számára az Óbudai Hajógyár nyersanyagot szállítson. Fehr Vilmos a grófot rosszindulatúan tájékoztatta felőlem. Én a jobb szemem elvesztéséért kártérítésre is pereltem Fehr Vilmost, mert a kísérleti öntéshez a feltételeket ígérete ellenére nem biztosította, így fröccsent a vas az arcomba; néhány hétig egyáltalán nem láttam, csoda, hogy a bal szememet meg tudták menteni. Mind a két pert elvesztettem. Széchenyi grófot levélbeli kérésemre Kossuth Lajos felkereste, és a Védegylet nevében meggyőzte, hogy az én üzemem működése hasznos az országnak. Széchenyi gróf a rám vonatkozó tiltást visszavonta, amit úgy vettem észre, hogy a Hajógyár megkezdte a szállítást.

MÜHLWENZEL Azóta Kossuthot nem látta?

GANZ Nem láttam.

MÜHLWENZEL Mégis több tucat ágyút és sok tonna lőszert gyártott neki!

GANZ Nem Kossuthnak gyártottam, hanem a honvédségnek. Az irataim között főhadnagy úr megtalálja a honvédtüzérség vezetőjének, Lukács Dénes ezredesnek a parancsát…

MÜHLWENZEL Az nem parancs, hanem kérés…

GANZ Én felszólításnak vettem… Azt gyártom, amit megrendelnek… Ha lépcsőkorlátot rendelnek, kiöntöm. Ha ágyúcsövet, kiöntöm. A hadiipari megrendeléseim teljesítéséből tudtam kifizetni az adósságaimat.

MÜHLWENZEL A lázadó seregnek dolgozott!

GANZ A törvényes hadseregnek szállítottam. Lukács Dénes ezredes hozzáértő ember hírében áll, a gyermek Ferenc Józsefet ő okította tüzérségi ismeretekre, azóta császár…

MÜHLWENZEL Lukács Dénest Aradon halálra ítélték. Ön csúsztat, nevezett ezredes csak idén májustól volt a magyar tüzérség parancsnoka, tavaly még nem volt az, Ön azonban már tavaly is gyártott ágyúkat Kossuthnak!

GANZ Tudomásom szerint, főhadnagy úr, a magyar hadsereg sokáig ugyanolyan császári sereg volt, mint a Jelasics báné… Császári sereg harcolt császári sereg ellen…

MÜHLWENZEL Maga prókátorságot is tanult?

GANZ Kérem főhadnagy urat, vegye figyelembe Johann Wahlheim budai polgármester igazoló levelét, amely szerint én soha nem politizáltam…

MÜHLWENZEL Maga ellen az a vád, hogy fegyvert rejtegetett. Egyetlen díszkard, egyetlen rozsdás flinta birtoklásáért az elmúlt hetekben azonnal akasztottunk, ha a fegyvernek alig minősíthető ócskavas nem volt leadva vagy bejelentve. Az Ön gyárának udvarán ágyúcsövek és lövedékek tömegét találtuk!

GANZ Ezen nyersanyagnak számító, fegyverként és lőszerként használhatatlanná tett ócskavasak beolvasztásra vártak. Ahhoz, hogy fegyvert rejtegessek, két dolog szükségeltetik: a fegyver és a rejtegetés. Ezek a vasak nem fegyverek, és nem rejtegettem őket, bárki láthatta a gyáram udvarán.

MÜHLWENZEL Statárium van, uram. Nincs idő bebizonyítani, hogy az ágyúcső voltaképpen kályha. Andreas Schaudt harangöntő mestert két ágyúcső legyártása miatt a napokban húsz év várfogságra szándékozom felterjeszteni.

GANZ Arra kérem főhadnagy urat, hogy ne siesse el. Láttam azt a két ágyúcsövet, amit Schaudt mester harangok beolvasztásából készített, használhatatlanok, hólyagos az öntés.

MÜHLWENZEL Eszerint szakértőként is alkalmazták a seregben?

GANZ Szakmailag érdekelt.

MÜHLWENZEL Újabb vádpont.

(Csönd)

MÜHLWENZEL Honnét ismerem én magát?

GANZ A Griffből. Ön is ott szokott whistezni.

MÜHLWENZEL Voltunk mi párban is?

GANZ Voltunk.

MÜHLWENZEL És nyertünk?

GANZ Nyertünk. Mi voltunk a Kelet–Nyugat. Utolsó hívásra Ön a tízest játszotta ki, én a királyt. Müller százados mint Észak és Mitlacher százados mint Dél játszott ellenünk. Már a negyedik ütéskor észleltem, hogy elfeledkeztek a királyról.

(Kis csönd)

MÜHLWENZEL Minden ütésre emlékszik?

GANZ Hogyne.

MÜHLWENZEL Mitől volt ez a parti annyira fontos önnek?

GANZ Nem volt fontos. Minden partira emlékszem, amit valaha játszottam.

MÜHLWENZEL Önnek Budán van a gyára. Mégis Pesten lakik?

GANZ Rendesen a gyáramban lakom, de az elmúlt viharos hetekben a Griffben húztam meg magam… A tulajdonos, Anton Pospesch régi barátom. Nála a Hajós utcában nincs hely, sok a gyermeke, a felesége beteges; gondoltam, nem árt, ha ehhez a szép nagy Újépülethez minél közelebb kerülök…

MÜHLWENZEL Szimatolt?

GANZ Kártya közben sok minden kiderül.

MÜHLWENZEL Teljesült a kívánsága, végre belül került a Birodalom legnagyobb kaszárnyáján. Most aztán közvetlenül értesülhet mindenről.

GANZ Igyekszem is informálódni. Öntől függ, hogy hozzátartozóim bejöhessenek beszélőre?

MÜHLWENZEL Én teszek javaslatot. Anton Kornberger tüzér őrnagy úr írja alá az engedélyt.

GANZ Kérem, főhadnagy úr, javasolja, hogy bejöhessen hozzám a feleségem és az apósom.

MÜHLWENZEL Ifjú nejének nem tenne jót. Mint látom, még csak tizenhat éves.

GANZ Erősödni fog tőle a lelke.

MÜHLWENZEL Hogyhogy ilyen bizonytalan időkben nősülésre adta a fejét?

GANZ Korábban nem volt ilyesmire időm. Feleségemet akkor ismertem meg, amikor a Griff konyhájában leforrázta magát; szóltak, hogy lássam el a sérülését, értek hozzá.

MÜHLWENZEL Mit tud mondani a felesége sógoráról?

GANZ Övé volt a Szép Juhászné, eladta. És övé a Csiga kávéház a Városháza közelében, mint Ön is említette.

MÜHLWENZEL Mit gondol, ki jelent nekünk a Griffből?

GANZ Nem tudom, de jó páran lehetnek. Maga Pospesch aligha, a gyanú árnyékát is kerüli, jobb kocsmáros ő annál, semhogy bármi okból vendéget veszítsen.

MÜHLWENZEL Ő az az erős, fekete szakállú ember?

GANZ Igen, cseh származék Pozsonyból, szakmájára nézvést mészáros.

MÜHLWENZEL Előttem az Ön házassági szerződése.

GANZ Házassági tanúm, Johann Türnböck a Habsburg-ház rendíthetetlen híve. Zichy Ferenc gróf, a Habsburg-háznak a cárhoz kinevezett követe az Önök júniusi bevonulásának másnapján Türnböck urat Buda alpolgármestérévé nevezte ki, amit a képviselő-testület utólag jóvá is hagyott. Türnböck alpolgármester megerősítheti Wahlheim polgármester nyilatkozatát politikai semlegességemről. Türnböck már a felkelés előtt is tanácsnok volt Budán, a Bécsi kapu utcában álló szép nagy háza május 20-án, mikor a magyarok visszafoglalták a Várat, porig égett, én fogadtam be a családjával együtt… Tőle is bizton remélhetek igazoló iratot…

MÜHLWENZEL Igazoló iratokkal törlik ki a pesti hadbírók a feneküket. Ha jól tudom, 1845. január 20-án egy árverésen Ön éppen Türnböck úr elől szerezte meg a tönkrement Fleischbauer vízimolnár házát 4500 forintért. Szintén Türnböck úr végezte el az Ön gyárának tűzrendészeti vizsgálatát, és mindent rendben talált.

GANZ Milyen sokoldalú képet sikerült szerezniük a tevékenységemről, elismeréssel adózom.

MÜHLWENZEL A házassági szerződése szerint Ön a felesége családjától 400 forintot kap készpénzben, valamint egy ezüst tejfeleskanalat és hat ezüst kávéskanalat. Ön ugyanakkor 4000 forint értékben a felesége javára betábláztatja két ingatlanát a Spitalgasse 26-os szám és a Königsberg Gasse 336-os szám alatt. Ön ezt az említett 400 forint készpénzt kézhez kapta már?

GANZ Még nem. A gyáram udvarán álló kétszobás lakást feleségem számára háromszobássá bővíttetni szándékozom. Minthogy szerdán volt az esküvőm, vasárnap hoztak be, és ma is csak kedd van, még nem volt alkalmam a munkásokkal beszélni.

MÜHLWENZEL Az a pénz tehát még az apósánál van?

GANZ Nála van.

MÜHLWENZEL De az a pénz mindenképpen Önt illeti meg.

GANZ Engem.

MÜHLWENZEL Hívja be az apósát, beszélgessen vele. Kérelmét támogatólag fogom előterjeszteni Kornberger őrnagy úrnak.

GANZ Köszönöm, főhadnagy úr.

MÜHLWENZEL Körülményeivel meg van elégedve?

GANZ Tökéletesen.

MÜHLWENZEL Úgy értesültem, hogy Ön három nap alatt sajnálatos módon még csak szalmazsákot sem kapott.

GANZ Mielőtt Pestre jöttem, gyalog és szekéren bebarangoltam fél Európát, és többnyire a földön háltam.

MÜHLWENZEL Úgy tudom, hogy részint tévedésből, részint a sok új rab érkezése miatt beállt szűkösségből kifolyólag Ön három napja ellátmányt sem kapott.

GANZ Tóth József főfoglár felesége rám is főz.

MÜHLWENZEL Fekhelye érdekében intézkedni fogok.

GANZ Köszönöm.

(Mühlwenzel csönget. Bejön a foglár, kivezeti Ganzot.)

