“Néhány megmaradt fórum, közösségi oldal, magánbeszélgetés közhellyé koptatott asszociációja Boccaccio Dekameronját szokta mostanában fölidézni – így jelöli meg a karanténirodalom örök darabját P. Szűcs Julianna főszerkesztő áprilisi számunk bevezetőjében. – Aki valaha olvasta, nem tud ugyanis nem gondolni arra a dühöngő pestis elől kimenekülő finom társaságra, amely az erkölcsileg és fizikailag lezüllött Firenzét feledve belemerült egy másik, egy csudálatos valóságba. Száz novella igazolja az akkori menekülés sikerét, és azt a szabályt, amelyet a tíztagú társaság alkalmilag választott királynője ki is mondott. „Aki számot tart kegyeinkre, jól vigyázzon, hová megy, honnét jön, hogy akármit hall vagy lát, vidám hírnél egyebet nekünk ide be ne hozzon kívülről.” (Fordította: Révay József).

A Mozgó Világ – ameddig van – nem fogadja meg ezt a szózatot. Be fogja hozni az egyebet. A Korona előtti, a Korona alatti, és reményeink szerint a Korona utáni idők érdes tényeit. A csudálatos valóság pedig úgyis megjelenik mindig, ahol szépen és pontosan teszik dolgukat az értelmes emberek. Pincében, gulágban, karanténban, aztán később a rommá lett napok hordalékain.”

A koronavírus-járvány az oka annak, hogy immáron a második hónapban ingyen hozzáférhetővé tesszük a komplett szám tartalmát, ezúttal az áprilisra kerül sor. Teljesen természetellenes, amit teszünk, hiszen abból élünk, fizetjük a nyomdaköltséget és szerzőinket, hogy az olvasó pénzt ad a folyóiratért. Mégis úgy érezzük, hogy ezúttal is eltekintünk attól, hogy valaki pénzért szerezze be a lapszámot. Nem vagyunk a rendszer kegyeltjei, a piacról élünk, mozgásukban és mindannapjaikban korlátozott olvasóinkkal együttérzünk, és azzal, hogy efféle gesztust alkalmazunk, jelezzük, mennyire szükségünk van egymásra. A Mozgó Világot nem magunknak írjuk, ha nincsenek olvasóink, megnézhetjük magunkat. Ezzel nagyon is tisztában vagyunk. Miként azzal is, hogy az általunk közölt cikkek felelős értelmiségi magatartást tükröznek egy olyan történelminek nevezhető időszakban, amikor az olvasók, a szerzők és a szerkesztők is ugyanazokkal a gondokkal küszködnek.

A 2020 áprilisi számot itt lehet elolvasni. Úgy közöljük, olyan formában, ahogyan a papírváltozatban is megjelenik.

Köszönettel vesszük a támogatást és olvasóink ragaszkodását. A lapszám papírváltozatban a Relay üzleteiben változatlanul elérhető. Számlaszámunkat azért tesszük közzé, hogy annak, aki távoli helyeken él, lehetőséget teremtsünk a konkrét pénzbeli támogatásra is. (A szerk. – Nyitókép: Garden Of Innocence, Teplán Nóra alkotása)

Magyar Külkereskedelmi Bank 10300002-203230080-00003285